Модель облили кислотой в ночном клубе
22-летняя Изабелла приехала из Сиднея в Лондон навестить сестру, которая работает няней. Чтобы отметить встречу, девушки отправились в ночной клуб, даже не подозревая, какими последствиями это обернется.
По словам модели, когда неизвестные распылили в клубе баллончик с едкой жидкостью, она подумала, что это теракт и очень испугалась, пишет Daily Mail. "Я не могла дышать, кашляла. А потом почувствовала эту кислоту на своей руке", – вспоминает пострадавшая.
Затем Изабелла увидела, что опасное вещество повредило ей платье. Модель и ее сестра самостоятельно отправились в больницу, где врачи диагностировали у них обширные ожоги рук и спины. "Специалисты не установили точно, что это было за вещество, но я уверена, что теперь у меня на теле останутся шрамы. Сейчас на моей спине огромный фиолетовый след от ожога", – рассказала Изабелла.
Всего в тот вечер ожоги получили около десяти посетителей клуба. Все они были доставлены в ближайшие больницы, однако два человека от госпитализации отказались. На данный момент полиции удалось задержать двоих подозреваемых, которым около 20 лет. По версии следствия, между посетителями клуба завязалась потасовка, в ходе которой молодые люди достали баллончики с едкой жидкостью и начали их распылять.
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