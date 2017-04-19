Модель облили кислотой в ночном клубе

Модель Изабелла Фрасер стала жертвой злоумышленников, распыливших серную кислоту в лондонском ночном клубе. В результате красотка получила сильнейшие ожоги спины и рук.

22-летняя Изабелла приехала из Сиднея в Лондон навестить сестру, которая работает няней. Чтобы отметить встречу, девушки отправились в ночной клуб, даже не подозревая, какими последствиями это обернется.

Best night with my best girl. So happy to see you �� #chelsea #london Публикация от ISOBELLA �� (@isifraser) Апр 16 2017 в 12:25 PDT

По словам модели, когда неизвестные распылили в клубе баллончик с едкой жидкостью, она подумала, что это теракт и очень испугалась, пишет Daily Mail. "Я не могла дышать, кашляла. А потом почувствовала эту кислоту на своей руке", – вспоминает пострадавшая.

December ��♥️ Публикация от ISOBELLA �� (@isifraser) Дек 3 2016 в 6:20 PST

Затем Изабелла увидела, что опасное вещество повредило ей платье. Модель и ее сестра самостоятельно отправились в больницу, где врачи диагностировали у них обширные ожоги рук и спины. "Специалисты не установили точно, что это было за вещество, но я уверена, что теперь у меня на теле останутся шрамы. Сейчас на моей спине огромный фиолетовый след от ожога", – рассказала Изабелла.

Happy Friday �� Публикация от ISOBELLA �� (@isifraser) Янв 6 2017 в 12:33 PST

Всего в тот вечер ожоги получили около десяти посетителей клуба. Все они были доставлены в ближайшие больницы, однако два человека от госпитализации отказались. На данный момент полиции удалось задержать двоих подозреваемых, которым около 20 лет. По версии следствия, между посетителями клуба завязалась потасовка, в ходе которой молодые люди достали баллончики с едкой жидкостью и начали их распылять.