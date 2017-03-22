В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов

В швейцарском Люцерне сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Италии. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три пассажира.
По предварительным данным, поезд опрокинулся после того, как с рельс сошел четвертый вагон. На месте происшествия работают экстренные службы, передает Associated Press.
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