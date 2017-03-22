Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео

Появилось видео взрыва, предшествующего сильному пожару в многоэтажке на Изумрудной улице в Москве. В результате происшествия погибли два человека.

Травмы различной тяжести из-за ЧП получили 16 человек. Двое из них доставлены в больницу. При этом один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

"Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, после ликвидации огня в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины, – цитирует официального представителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову Lenta.ru. Следователи приступили к осмотру места происшествия.



По словам Ивановой, по факту пожара начата доследственная проверка. "Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – уточнила официальный представитель СКР.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", передает РЕН ТВ. На данный момент известно, что из горящего дома №40 по улице Изумрудной всего спасены 39 человек. Среди них – один неходячий инвалид и один грудной ребенок. Для их эвакуации использовались вертолеты Московского авиационного центра. В результате происшествия повреждены четыре квартиры.

Пожар, которому присвоена вторая степень сложности, был полностью ликвидирован в 17:20. Сейчас на Изумрудной улице развернут пункт временного размещения на 500 человек. Отметим, возгорание началось около 16:00. Ему предшествовал громкий хлопок, который свидетели происшествия сочли взрывом бытового газа.

Выяснилось, что взрыв в квартире на северо-востоке Москвы произошел из-за мужчины, проживавшего на втором этаже дома, передает Life.ru со ссылкой на собственный источник. Жилец открыл клапан бытового газа в своей квартире, чем спровоцировал взрыв.

