На востоке Москвы загорелся жилой дом

Продолжение: Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на востоке Москвы. По предварительным данным, открытое горение наблюдается на уровне второго и третьего этажей.

Свидетели происшествия отмечают, что причиной пожара мог стать разрыв газовой трубы. Сотрудники МЧС проверяют информацию о случившемся.