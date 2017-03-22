На востоке Москвы загорелся жилой дом

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на востоке Москвы. По предварительным данным, открытое горение наблюдается на уровне второго и третьего этажей.
Свидетели происшествия отмечают, что причиной пожара мог стать разрыв газовой трубы. Сотрудники МЧС проверяют информацию о случившемся.
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