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Происшествия

Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона

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Правоохранительные органы Лондона проводят эвакуацию жителей центрального района города, где произошел теракт. Полиция просит людей не появляться на территориях, прилегающих к зданию парламента.

В посольстве России в Великобритании открыта горячая линия для российских граждан, передает ТАСС. По предварительным данным, в результате нападения террористов около здания парламента в Лондоне пострадали порядка 10 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


Автор: Евгений Мышко22 марта 2017, 19:11

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