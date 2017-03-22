Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона

Правоохранительные органы Лондона проводят эвакуацию жителей центрального района города, где произошел теракт. Полиция просит людей не появляться на территориях, прилегающих к зданию парламента.
В посольстве России в Великобритании открыта горячая линия для российских граждан, передает ТАСС. По предварительным данным, в результате нападения террористов около здания парламента в Лондоне пострадали порядка 10 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Близкие говорят, что после свадьбы дочери актриса перестала с ней общаться
Обитатели телестройки неоднозначно отнеслись к певице
Знаменитости прокомментировали горе, произошедшее в жизни певицы
Говорят, избранник не смог обеспечить комфортную жизнь гламурной красотке