Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была эвакуирована из здания парламента после нападения террориста. Политик в результате происшествия не пострадала.
"Заседания задерживаются до последующего уведомления", – написано на всех телевизионных экранах внутри здания Вестминстерского дворца. Народные избранники заблокированы внутри, передает ТАСС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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