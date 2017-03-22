Терезу Мэй эвакуировали из здания парламента после теракта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была эвакуирована из здания парламента после нападения террориста. Политик в результате происшествия не пострадала.

"Заседания задерживаются до последующего уведомления", – написано на всех телевизионных экранах внутри здания Вестминстерского дворца. Народные избранники заблокированы внутри, передает ТАСС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.