Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки

В Москве во время тренировки в фитнес-клубе скончался 39-летний мужчина. Смерть наступила из-за перенапряжения.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных Тelegram-каналом Mash, видно, как посетитель тренажерного зала обхватил голову руками, а после присел на скамейку. Через несколько секунд мужчина потерял сознание и упал на пол. Прибывшие врачи диагностировали смерть.

Специалисты уверены, что посетитель тренажерного зала умер из-за чрезмерной нагрузки на сердце. Сообщается, что перед смертью он выполнял упражнение на бицепс. Следственный комитет России инициировал досудебную проверку.