Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки
На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных Тelegram-каналом Mash, видно, как посетитель тренажерного зала обхватил голову руками, а после присел на скамейку. Через несколько секунд мужчина потерял сознание и упал на пол. Прибывшие врачи диагностировали смерть.
Специалисты уверены, что посетитель тренажерного зала умер из-за чрезмерной нагрузки на сердце. Сообщается, что перед смертью он выполнял упражнение на бицепс. Следственный комитет России инициировал досудебную проверку.
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