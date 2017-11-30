В Москве пенсионер умер во время занятий фитнесом

В фитнес‐центре на улице Академика Королева на северо‐востоке Москвы во время занятий аэробикой от острой сердечной недостаточности скончался 69-летний мужчина, передает телеканал "360". Его сын рассказал, что полтора года назад пенсионер перенес операцию на сердце, и аэробику ему рекомендовали врачи. По факту произошедшего ведется проверка.

