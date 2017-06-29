Юный российский спортсмен умер на тренировке

В Приморье умер многократный чемпион соревнований дальневосточного уровня, призер чемпионата России по спортивному ориентированию. 16-летний спортсмен скончался во время тренировки, не выдержав нагрузок, сообщает "Газета.ru".

Согласно информации Следственного комитета по Приморскому краю, в марте 2017 года у подростка выявили заболевание, которое препятствовало участию в соревнованиях. Однако юноша был допущен к занятиям.