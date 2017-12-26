Москвичка заплатит за дебош в самолете 300 тысяч рублей
Адлерский районный суд признал 34-летнюю Исаеву виновной в совершении хулиганства на транспорте, наказание вынесено по статье 213 Уголовного кодекса России. Суд признал, что ее действия создавали угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.
Сообщалось, что 12 ноября 2017 года москвичка летела рейсом "Аэрофлота" из столицы в Сочи. Как рассказал Dni.Ru источник в компании, госпожа Исаева, находясь в нетрезвом состоянии, пересаживалась на свободные места (в том числе аварийные), нарушала общественный порядок, не выполняла распоряжения экипажа и оскорбляла стюардесс.
Напомним, что в декабре президент Владимир Путин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке авиадебоширам. С июня 2018 года компании смогут сами составлять так называемые черные списки деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.
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