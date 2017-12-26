Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone

В полицию обратился 29-летний житель города Реутова. Он сообщил, что двое злоумышленников причинили ему материальный ущерб на сумму 1,429 миллиона рублей.

Преступление произошло на Суздальской улице в Москве. Потерпевший рассказал, что неизвестные сели в его автомобиль Audi A6, после чего события развивались следующим образом.

"Далее незнакомцы, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили потерпевшего снять с его банковской карты 31 тысячу рублей, оформить кредит на покупку сотового телефона iPhone X, а также сдать в автоломбард его Audi, после чего скрылись", – пишет "Газета.ru" со ссылкой на управление МВД по Москве. Известно, что материальный ущерб составил один миллион 429 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в декабре в столице ограбили экспедитора, перевозившего 4,3 миллиона рублей. ЧП произошло возле пункта назначения. Когда мужчина практически подъехал к оговоренному с заказчиком месту, дорогу ему преградил ВАЗ, из которого вышел человек с пистолетом. Затем он выстрелил в машину перевозчика.

В это время второй грабитель разбил стекло в автомобиле и вытащил дамскую сумку, в которой лежали деньги. На пассажирском сиденье автомобиля находилась женщина-бухгалтер. У нее преступники отобрали 15 тысяч рублей.