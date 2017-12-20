В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей

В Москве ограбили экспедитора, перевозившего 4,3 миллиона рублей. ЧП произошло возле пункта назначения. Когда мужчина практически подъехал к оговоренному с заказчиком месту, дорогу ему преградил ВАЗ, из которого вышел человек с пистолетом, передает "360".

Злоумышленник выстрелил в машину перевозчика. В это время второй грабитель разбил стекло в автомобиле и вытащил дамскую сумку, в которой лежали 4,3 миллиона рублей.

На пассажирском сиденье автомобиля находилась женщина-бухгалтер. У нее преступники отобрали 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".