Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя

В поселке Железнодорожный Новосибирской области полиция задержала подозреваемого в неудачной попытке ограбления женщины-почтальона. Преступник пытался отобрать у нее сумку с деньгами, предназначавшимися для выплаты пенсии.

Сотрудница "Почты России" разносила деньги пенсионерам в сопровождении знакомого. Внезапно автомобиль Toyota сбил ее спутника, а вышедший из машины водитель попытался отобрать у нее сумку, где лежало 180 тысяч рублей. При этом грабитель угрожал женщине гаечным ключом.

Но пострадавший, несмотря на травмы, встал после наезда и отразил атаку злоумышленника. Преступник поспешил скрыться с места происшествия. Однако и тут спутник почтальона проявил завидную смелость и выносливость. Он успел разбить заднее стекло уезжавшего автомобиля, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Именно по этой примете удалось разыскать и задержать злоумышленника. Вместе с ним в автомобиле находилась 21-летняя девушка. Задержанный оказался ранее судимым за разбойное нападение. Как стало известно, он был знаком с почтальоном. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Dni.Ru писали о горе-воре. Напомним, в Москве неизвестный мужчина в маске попытался ограбить букмекерскую контору. Он ворвался в здание и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги. Наличных в кассе не оказалось. Тогда он выстрелил в потолок и скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.