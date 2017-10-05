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Происшествия

Боевики казнили двух россиян в Сирии

Кадр youtube.com
Двое россиян, плененные боевиками запрещенной в России группировки "Исламское государство" в Сирии, казнены. Подробности боя, во время которого террористы захватили российских добровольцев, сообщил один из солдат армии Башара Асада, выживший благодаря им.
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Сирийский военный рассказал изданию Arabitoday о сражении, в котором боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) пленили Романа Заболотного и Григория Цуркану. Это произошло 27 сентября под Дейр эз-Зором, последним оплотом боевиков в Сирии.

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Солдаты правительственной армии Сирии в сопровождении россиян ехали к населенному пункту аш-Шоля на двух микроавтобусах. Едва они покинули деревню, боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Сириец смог выбраться из машины. По его словам, врагов было около 80-ти.

Российские бойцы, а их было лишь десять, не дрогнули и до конца прикрывали отступление сирийских военных. Сперва у них кончились боеприпасы, однако и это их не остановило, и они пошли в атаку с холодным оружием.

Сириец, рассказавший эту историю, признался, что остался жив лишь благодаря россиянам. Он отметил, что восхищен действиями добровольцев, никогда не забудет их героизма и всей душой сопереживает их родственникам.

Как писали Dni.Ru, видеоролик с двумя пленными россиянами на днях был опубликован в Сети от имени группировки "ИГ". Сняты двое мужчин славянской внешности со следами побоев на лице. Говорит только один из них: он называет свое имя – Роман Васильевич Заболотный, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, а затем и имя соседа, Григория Цуркану.

В Минобороны заявили, что в Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих. "Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", – сказано в сообщении ведомства.

Позже информация о пленении россиян в Сирии дошла и до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подтверждением личностей и выяснением обстоятельств пленения занимаются соответствующие органы.

Григория Цуркану опознал на видеоролике его брат. По его данным, Григорий отправился воевать в Сирию добровольцем.  "Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все – бывшие военнослужащие", – сообщил Цуркану и добавил, что не общался с братом с 2015 года – по личным причинам.

Григорий Цуркану жил в подмосковном Домодедове и состоял в местном отделении "Боевого братства" десантников. Раньше он служил в ВДВ, воевал в Югославии на стороне сербов и сражался в Донбассе.

Второй россиянин, Роман Заболотный, по последним данным, был известен под позывным "Вьюн". Участник казачьего движения. В прошлом он проходил службу по контракту в российской армии, принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины, доставляя туда гуманитарную помощь, а два месяца назад отправился в Сирию.

Погибшие россияне участвовали в формировании и зачистке Акербатского котла, снятии блокады с Дейр эз-Зора, форсировании Евфрата. Очевидно, что без них успехи сирийской армии явно были бы скромнее.

Добавим, что русские добровольцы уже не первый век отправляются на войну по собственному желанию. Еще в Смутное время купец Кузьма Минин встал во главе Земского ополчения и отправился сражаться с польскими захватчиками. В ХХ веке добровольцы из России ездили в Латинскую Америку и участвовали в гражданской войне в Испании. Даже в тяжелые 90-е годы несколько сотен россиян участвовали в конфликте на Балканах. Широко известно участие российских добровольцев в конфликте на юго-востоке Украины, а сейчас они помогают Сирии в борьбе с "Исламским государством".


Автор: Андрей Евлампиев5 октября 2017, 16:30

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