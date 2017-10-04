В Конго в авиакатастрофе погибли россияне

При крушении военного самолета в Демократической республике Конго (ДРК) погибли трое россиян. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян: второй пилот – Игорь Морозов, бортинженер – Борис Миронов и штурман – Андрей Чеботарев", – заявила она. По словам дипломата, они работали в Конго по частным контрактам. В ближайшее время местные власти направят в посольство России подробную информацию о происшествии, передает РИА Новости.



