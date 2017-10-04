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Происшествия

Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера

Фото: GLOBAL LOOK press
Американский спецназ ошибся этажом, когда искал стрелка, хладнокровно расстреливавшего людей. Полиции удалось исправить ошибку благодаря пожарной сигнализации, сработавшей от пороховых газов.
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Бойцы специального подразделения промахнулись на два этажа. Пока внизу гибли посетители концерта, они прочесывали 29-й этаж вместо 32-го. В общей сложности они потратили 20 минут, пытаясь установить позицию снайпера. С момента начала стрельбы и звонка в 911 до штурма позиции Стивена Пэддока прошло больше часа.

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По словам Рэнди Саттона, работавшего раньше в столичном полицейском управлении Лас-Вегаса, полиция потеряла много времени, пока искала позицию, с которой стрелял убийца. В отеле 3309 номеров, и быстро найти нужный было почти невозможно, считает лейтенант. В результате спецназу помогли датчики дыма: преступник стрелял с такой интенсивностью, что его небольшой номер заволокло пороховыми газами, от которых сработала сирена.

64-летний убийца застрелился, когда услышал полицию  за дверью. Когда спецназ ворвался в комнату, кроме порохового дыма, от которого сработала сигнализация, он обнаружил целый склад оружия. "Сотни патронов. Шериф сказал, что в комнате обнаружено несколько образцов огнестрельного оружия. Он был очень хорошо вооружен. Он, должно быть, принес много боеприпасов, уже загруженных в магазины", – сказал отставной полицейский в интервью The Washington Post.

Напомним, поздним вечером 1 октября посетители и участники фестиваля кантри-музыки услышали хлопки. Сначала люди не обращали на звуки внимания, считая, что это часть концерта. Однако, когда организаторы выключили колонки, стало понятно, что это стрельба. Преступник палил по заполненной людьми площадке очередями. В результате началась давка.

Американские власти уже признали это самым массовым расстрелом людей, происходившим в стране. От действий Пэддока и из-за паники погибли 59 человек, а пострадали более 500. Мотивы убийцы до сих пор не известны. Он был мультимиллионером, у него все складывалось хорошо. Даже близкие люди не ожидали от Стивена такого.

"Это как астероид, который падает с неба. Если на вас упадет астероид, вы почувствуете то, что я испытываю сейчас. В этом совершенно нет логики, даже мне непонятно, как мой брат мог совершить такое. Нет ни одной мысли! Могу показать вам его сообщения, в них нет ничего особенного", — признался Эрик Пэддок, брат преступника.

Автор: Михаил Войцеховский4 октября 2017, 08:48

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