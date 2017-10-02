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Происшествия

Полсотни россиян оказались в центре бойни в Лас-Вегасе

Фото: GLOBAL LOOK press
Стали известны новые подробности стрельбы в Лас-Вегасе. По данным Ростуризма, около 50 россиян оказались в центре трагических событий.

Продолжение: Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
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К счастью, в результате происшествия никто из наших граждан не пострадал. Тем временем в городе царит напряженная обстановка. 

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По последним данным, жертвами стрелка стали не менее 50 человек, более 100 получили ранения. Количество пострадавших постоянно увеличивается. 

По словам очевидцев, местные власти призывают горожан не покидать свои дома и отели. В городе перекрыты дороги, временно прекращено авиасообщение, воздушное пространство барражируют вертолеты, улицы патрулируют полицейские машины, передает РБК. 

Как рассказал один из очевидцев, сначала многие приняли звуки выстрелов за фейерверки. Однако через пару секунд осознали, что это "массовая стрельба". 

"Как только выстрелы снова зазвучали, мы попадали и попрятались настолько низко, насколько смогли, пока патроны не кончились. Как только стрельба прекратилась, мы снова побежали", – рассказала Хизер Семен.  

Тем временем полиция Лас-Вегаса сообщила о том, что найдена знакомая открывшего огонь мужчины. Мэрилу Дэнли разыскивается для допроса в рамках расследования трагедии. "Мы уверены, что нашли женщину, которую искали ранее", – цитирует "Газета.ru" сообщение полицейских. 

Напомним, 2 октября неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим недалеко от отеля-казино Mandalay Bay. Позже злоумышленник был ликвидирован. Расследование происшествия продолжается.   

Автор: Рудольф Великолепный2 октября 2017, 14:30
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