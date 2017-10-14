В тоннеле московского метро застрял поезд нового поколения

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой. Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", передает "Интерфакс".
ЧП привело к 20-минутной задержке движения. Когда состав удалось привести в движение, машинист высадил пассажиров из сломавшегося поезда на станции "Текстильщики".
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