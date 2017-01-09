В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов

В Москве известный бизнесмен, уроженец Грузии, стал жертвой грабителей. Неизвестные похитили его коллекцию наручных часов стоимостью шесть миллионов рублей.

Информация о взломе квартиры в Доме актера на Малой Бронной улице поступила вечером 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С 5 по 8 января хозяев не было дома, чем и воспользовались злоумышленники.

Воры проникли в жилище и похитили коллекцию наручных часов общей стоимостью шесть миллионов рублей. Аксессуары принадлежат владельцу нескольких компаний, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета из Филадельфии в Москву. Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на сумму 12 тысяч долларов.

Со слов организаторов выступлений скрипачки, она не знает, в какой момент произошло ограбление. Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Отметим, что в период новогодних праздников квартирные кражи происходят чаще. Стражи порядка рекомендовали горожанам не провоцировать воров, публикуя в соцсетях сообщения и фото из путешествий. Нередко по таким постам злоумышленники выходят на жилища своих жертв.