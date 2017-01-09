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В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
Информация о взломе квартиры в Доме актера на Малой Бронной улице поступила вечером 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С 5 по 8 января хозяев не было дома, чем и воспользовались злоумышленники.
Воры проникли в жилище и похитили коллекцию наручных часов общей стоимостью шесть миллионов рублей. Аксессуары принадлежат владельцу нескольких компаний, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее сообщалось, что известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета из Филадельфии в Москву. Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на сумму 12 тысяч долларов.
Со слов организаторов выступлений скрипачки, она не знает, в какой момент произошло ограбление. Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.
Отметим, что в период новогодних праздников квартирные кражи происходят чаще. Стражи порядка рекомендовали горожанам не провоцировать воров, публикуя в соцсетях сообщения и фото из путешествий. Нередко по таким постам злоумышленники выходят на жилища своих жертв.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников