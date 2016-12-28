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Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Чанг летела в российскую столицу из Филадельфии (США), сделав пересадку в Лондоне (Великобритания), сообщает ТАСС. По словам организаторов выступлений скрипачки, она не знает в какой именно момент произошло ограбление.
По факту кражи Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент.
Чанг прилетела в Москву, чтобы дать концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Ее выступление состоится 29 декабря в Большом зале Московской консерватории.
Сопровождать концерт будет Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова и под управлением дирижера Большого театра Александра Соловьева. На вечере прозвучат произведения Антонина Дворжака и Иоганнеса Брамса.
Сара Чанг – 36-летняя американская скрипачка корейского происхождения. Она самая молодая обладательница награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.
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