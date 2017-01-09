Сын Леха Валенсы найден мертвым

В Гданьске обнаружено тело сына экс-президента Польши Леха Валенсы. Причина смерти 43-летнего Пшемыслава пока не установлена.

Тело Пшемыслава Валенсы обнаружил в его квартире сын, сообщает радиостанция RMF. Прибывшие врачи не обнаружили следов насильственной смерти.

Полиция пока не раскрывает подробности. Как отмечает радиостанция, установить причину случившегося позволит вскрытие.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четыре сына и четыре дочери. Пшемыслав родился в 1974 году.

Валенса-младший неоднократно попадал в ДТП, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 1995 году за это правонарушение Пшемыслава приговорили к условному заключению на год и девять месяцев. В 2003-м он вновь получил год условно.

Лех Валенса исполнял обязанности президента Польши в 1990-1995 годах. В 1995-м политик проиграл выборы Александру Квасьневскому.