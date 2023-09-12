Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака

Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видеоБаста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео

Лента новостей

Вторник 12 сентября

06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 12:05После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака

Астролог Анна Лебеденко радует новостями. На этой неделе Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы не остаются без внимания.

Портал "Радио 1" разместил астрологический прогноз. Он содержит полезные подсказки, которые должны помочь улучшить качество жизни. Для всех знаков зодиака рекомендации разные. Насколько гороскоп точный — узнаем через неделю.

Овен

Представители этого знака будут ориентированы на сотрудничество. На выходных возникнет желание повеселиться и провести время с друзьями. Если есть интерес к путешествиям, сайт "Вести Подмосковья" предлагает интересные варианты.

Телец

На этой неделе будет ощутим энергетический подъем. Самое время добиваться целей и воплощать в реальность заветные мечты.

Близнецы

Чтобы быстрее разобраться с важными делами, нужно быть начеку. Гороскоп обещает успех тем представителям знака зодиака, которые наблюдательны и анализируют окружающие их процессы.

Рак

Подумайте о здоровье и не жертвуйте им ради мелких достижений. Старайтесь не переживать из-за волнительных ситуаций и проявляйте больше заботы о себе. Издание VSE42.RU напоминает, что даже продукты с сомнительным составом могут ухудшить состояние организма.

Лев

Ориентация на надежность и логику. На этой неделе гороскоп не советует витать в облаках — пора спуститься с небес на землю.

Дева

Хорошее настроение и приятные впечатления — вот девиз Дев в период с 11 по 17 сентября. Наслаждайтесь счастьем и радостью, пока есть возможность.

Весы

Представителям этого воздушного знака откроется шанс почувствовать уверенность в своих силах. Есть дать старт проектам на этой неделе, окружающие поддержат и отнесутся к ним доброжелательно.

Скорпион

Флирт, романтика, творчество и занятия любимым делом — это то, чему следует уделять время. Это ли не повод погрузиться в приятные процессы?

Стрелец

Удачный период с точки зрения финансов. Ожидается прибыль, появление новых источников материальных благ. В течение недели желательно помогать близким людям и делать подарки.

Козерог

Стоит увлечься образованием — гороскоп благоволит тем, кто хочет получить много знаний и обрести полезные навыки. Однако среда и четверг больше подходят для отдыха.

Водолей

В плане межличностных отношений с родными и близкими все прекрасно. Отличное время, чтобы подумать о духовном вместо материального.

Рыбы

Постарайтесь запоминать сын, ведь они на неделе с 11 по 17 сентября могут быть вещими. Гороскоп рекомендует расслабляться на природе, слушать релаксирующую музыку и читать любимые произведения.

12 сентября 2023, 06:05
Фото: PsychoShadow/imagebroker.com/www.globallookpress.com
Радио 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Ваш камень: Талисман по знаку зодиака

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака
Сердцу не прикажешь, но и звезды с планетами обмануть не получится. Прежде чем закрутить роман с мужчиной, стоит проверить совместимость. Астрологический прогноз отношений по знаку зодиака дает подсказки. На характер и поведение мужчины влияет созвездие, под которым он родился.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года

Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года
Что нам несет первая неделя осени? Астролог Лилия Любимова поможет разобраться. Набрать всего и побольше: курсов, книг, учебных программ, обязательств; раздать другим и себе ворох обещаний; написать план на осень из восьми страниц… И потерять ко всей этой махине интерес.

Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года

Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года
Ретроградные Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и замедлившийся Юпитер. Что нам несет последняя неделя лета? Назад, в прошлое! Количество ретро планет на этой неделе достигает максимума, и вместе с ними меняет направление наше мышление.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года
Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю. Самый продуктивный период августа позади! Звезды сбрасывают скорость и ставят на паузу наши планы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года
Астролог Лилия Любимова дает советы всем знакам зодиака. Гороскоп специально для читателей "Дни.ру". Время для себя! Тот самый момент, когда сама жизнь заставляет нас быть эгоистами — звезды не намекают, а прямо говорят: вот тебе возможности, бери, но только для личного пользования.

Выбор читателей

11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 10/09ВскВернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное