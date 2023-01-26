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Гороскоп на четверг 26 января 2023 года

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Лилия Любимова

Лилия Любимова

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".

Время действовать

Овен

Юпитер заручился поддержкой сразу двух светил и чувствует себя повелителем вселенной. Комбо этих энергий делает Овнов почти что терминаторами! Действуйте быстро, ведь уже завтра сила планет превратится в тыкву.

Телец

Звезды готовы выслать десант своих невидимых помощников, чтобы Тельцы могли заработать побольше денег. Обратите внимание на предложения из закрытых каналов и чатов. Ищите, и оффер вашей мечты не заставит себя ждать.

Близнецы

Звезды приготовили Близнецам шикарный подарок, организовав Марсу встречу с целой толпы могучих планет: Юпитером, Солнцем и Луной. Такие шансы выпадают редко! Что делать? Строить дерзкие планы, загадывать желания!

Рак

В такие дни лучше прослыть отбитым трудоголиком, чем нищебродом с высокими запросами: деньги и возможности сами идут к вам в руки – так берите же их! Рассматривайте все предложения, все равно лишнее потом отсеется.

Лев

С каждым днем вам становится легче дышать, вставать по утрам, учиться, заниматься спортом. А все благодаря синергии Юпитера и Солнца: сила этих небесных покровителей придает вам выносливости, целеустремленности и драйва.

Дева

Не стесняйтесь, и денег станет больше! Отличная новость для скромных Дев, не правда ли? Сегодня у тех, кто готов заявить о себе, появятся новые предложения! Дела пойдут на лад, и цифра на счете будет больше, чем в декабре.

Весы

Любовь, флирт, цветы – романтический вайб этого дня не перебить мыслью о том, что завтра рано вставать. Не тратьте силы на борьбу с внутренним нытиком, а если некого пригласить на свидание – устройте праздник любви к себе!

Скорпион

Раздобревшая Луна сегодня кайфует в объятиях щедрого Юпитера, который привык ни в чем себе не отказывать. Обратите внимание на аппетит: в такие дни люди едят, как не в себя, и даже не замечают. Вы какой раз уже чай пьете?

Стрелец

Если поднапрячься, сегодня можно сделать то, что казалось вам практически невыполнимым, и вы лелеяли лишь скромную надежду, что сумеете взять эту высоту. Смелее, в мире не так много вещей, которые не по силам Стрельцам!

Козерог

Козероги, занятые семейным бизнесом, недвижимостью, а также работающие из дома, знайте – денежки вот-вот потекут на ваши счета! Всем остальным задача от звезд: подумайте, как семья и дом могут помочь вам зарабатывать?

Водолей

Красота становится главной ценностью! Венера сегодня занимает королевский градус вашего знака и делает ставку на внешние эффекты. Удачный день для новой прически, мейковера, покупки косметики и аксессуаров.

Рыбы

Звезды сохранят вашу тайну! Сегодня вы можете за деньги купить то, что обычно не продается. На деле это могут быть подписчики, лайки или комментарии, если вы хотите кому-то пустить пыль в глаза. Почему бы и нет?

26 января 2023, 02:13
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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