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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 16 по 22 мая 2022 года.
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Чего ждать от недели, которая начнется с затмения? Как минимум, переживаний, страхов и жизни с оглядкой. Хотя на самом деле конкретно в даты затмений редко что-то случается. "Но ведь могут быть исключения…" – спорит с нами беспокойный ум. Давайте его успокаивать!

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Гороскоп на май 2022 года

Затмение действительно предстоит непростое, в знаке Скорпиона, который мало у кого ассоциируется с безоблачным счастьем. Кроме того, к противостоянию светил добавится Сатурн – тоже не самая простая планета. И все же звезды намекают, что переживаний, страхов, скрытых процессов будет больше, чем активно проявленных.

Зато нервяка может быть много, люди будут активно заражать друг друга негативом. В то время как космос ждет от нас совсем другого: серьезного переосмысления, духовного роста, самоотречения, стойкости. Если вы дозрели до этого, Сатурн и Плутон будут в вашей команде.

Чего не стоит делать на этой неделе? Принимать решения, разводиться, устраивать разборки, пытаться планировать будущее, переезжать, покупать что-либо кроме еды и мелочей. На эту неделю не стоит назначать операции, лечение зубов, косметологические процедуры, манипуляции с волосами.

"Тише едешь – дальше будешь" – лучшее правило на эти дни, причем тише еще и в прямом смысле слова: тише говорить и вести себя достойно. Начиная с пятницы можно возвращаться к деловой активности в рамках уже существующих проектов – ничего нового начинать пока не нужно.

Выходные будут хороши для учебы, чтения познавательных книг и сайтов, интеллектуальных игр, просмотра научпопа. И конечно же в майскую пору при любом положении звезд будет очень полезно отдыхать на природе, любоваться цветами и звездами, слушать пчел и птиц.

Овен

Юпитер осваивается в вашем знаке, а Венера пытается ужиться с Хироном. Пройдя через затмение, вы примерите на себя новые роли, начнете строить планы. Вы не готовы просто сидеть и размышлять о том, что все тлен. При этом у вас могут измениться вкусы, начнет нравиться то, что раньше вы не воспринимали.

Телец

Если говорить коротко про эту неделю, то вас попустит. Затмение останется в прошлом, а Солнце в конце недели оставит ваш знак, освободившись, наконец, от назойливого преследования Сатурна. К вам перестанут придираться окружающие или вы сами, наконец, снизите планку требований к себе.

Близнецы

В субботу состоится важное событие – Солнце войдет в ваш знак, и Близнецы начнут отмечать дни рождений. Поздравляем! Светило начнет свой путь под ручку с Меркурием и при полной поддержке Плутона, что даст вам шанс успешно сдавать экзамены и находить выход даже из лабиринта!

Рак

В вашем знаке сейчас только Черная Луна, которая вцепилась в озадаченного Юпитера как кошка в растерянного добряка-лабрадора. Некомфортно от этого не только Юпитеру, но и вам: на работе, учебе или в социуме напряжение, какой-то вопрос подвешен и никак не решается. Надо подождать – время все расставит по местам.

Лев

Сатурн в вашем секторе личной жизни и партнерства ставит вопрос ребром. Кажется, не все Львы смогут выдержать и не пойти на слом своих отношений или серьезные перемены! Решения, принятые сейчас, нельзя будет переиграть, но может, оно и к лучшему? Ведь бывают вещи, от которых хочется избавиться навсегда!

Дева

Затмение повлияет на ваши отношения с ближним кругом, ежедневные дела. Новые обстоятельства внесут коррективы, тут уж ничего не поделаешь. Свежий ветерок перемен начнет ощущаться с субботы, когда Солнце соединится с Меркурием. У вас появятся новые планы, желания, мысли о работе или бизнесе.

Весы

Затмение заденет финансовую сферу Весов, где не все так безоблачно, как было раньше. Успокоит вас это или нет, но в таком же положении сейчас находятся многие люди. Сатурн ставит новые задачи и ждет серьезного подхода. Наберитесь терпения и ждите новостей от Солнца в Близнецах – вам они понравятся!

Скорпион

Затмение в вашем знаке – это не легкая прогулка по райскому саду, но и не Армагеддон какой-нибудь. К тому же, вы не ищете легких путей и скорее с азартом, чем со стрессом, справитесь с текущими проблемами. С каждым днем напряжение будет спадать, но уикенд все равно посвятите полному отдыху!

Стрелец

Затмение в предыдущем знаке обычно сопряжено с сильными переживаниями. Вас могут впечатлять новости, вы будете склонны драматизировать. Но это не повод ругать себя, скорее наоборот! Вы узнаете о себе что-то новое, и это пригодится. Уже во вторник вам станет легче, а к выходным выстроится совсем другая реальность.

Козерог

Затмение может рассорить вас с друзьями или нагнать в ваш аккаунт критиков и хейтеров. С первыми будьте бережны, со вторыми и третьими в диалог вступать необязательно, достаточно заблокировать. Днем счастья станет пятница – максимальный комфорт и энергия от Солнца и Марса с Нептуном!

Водолей

Вам от затмения ни спрятаться, ни скрыться, и это хорошо, потому что иначе вы будете снова и снова наступать на одни и те же грабли. Переходите на следующий уровень, как бы ни было тяжело! В воскресенье может навалиться грусть-печаль, будьте готовы встретить ее тем, что вам обычно помогает сохранять оптимизм.

Рыбы

Затмение повлияет на ваши планы, касающиеся учебы и дальних поездок. Изменить что-либо вы не в силах (и не только вы), остается принять все, как есть. Ищите новые пути, но браться прямо сейчас за дела не стоит: Марс в вашем знаке опьянен Нептуном и не готов действовать. Отдыхайте, читайте, гуляйте, набирайтесь сил!

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Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 мая 2022, 22:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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