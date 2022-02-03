Гороскоп на февраль 2022 года

В связи с долгожданным окончанием периода ретроградности Меркурия и Венеры, февраль-месяц будет значительно позитивнее января во всех жизненных сферах. Уже после 6-го февраля вы можете смело приступать к реализации всех ранее намеченных крупных планов. Покупка недвижимости, автомобиля, ремонт, пластические операции, открытие бизнеса и другие важные для вас мероприятия пройдут успешно. Февраль будет благоприятным в том числе и для построения карьеры и серьезных отношений. Месяц обещает быть активным, не упустите это время!

Овен

Овны, звезды на вашей стороне! – радует гороскоп на февраль 2022. В первую очередь, удача будет сопутствовать вам в карьере и финансовой сфере. Поэтому, посвятите львиную долю месяца заработку и бизнесу. А что касается отношений со второй половинкой – она может всерьез приревновать вас к любимому делу. Совет гороскопа – выяснить отношения конструктивно и объяснить всю выгоду вашего выбора для вашего союза.

Телец

Тельцы, гороскоп на февраль можно смело назвать для вас любовным, ведь это главная сфера, в которой будет полная гармония. Одинокие представители вашего знака зодиака имеют все шансы познакомиться даже с влиятельным партнером, который поспособствует решению ваших материальных проблем. Так что, у вас есть стимул больше посещать светские и бизнес-мероприятия. Что касается карьеры, то и здесь у вас есть все шансы доказать свою состоятельность и самостоятельность.

Близнецы

Деловые достижения и сложные задачи руководства станут по плечу представителям вашего знака зодиака в феврале. Не бойтесь проявлять инициативу, предлагать свои идеи и выходить из зоны комфорта, начальство оценит вас и вы сами заметите свой рост. Впрочем, вполне возможно, что у вас появится еще одна причина скрываться на работе чаще, а именно, недопонимания со второй половинкой…

Рак

Для Раков февраль является благоприятным месяцем для отдыха и путешествий. Поэтому, проведите месяц с максимальной пользой для своего ментального здоровья и качественной перезагрузки, – советует гороскоп на февраль 2022 года. Также месяц благоприятен для обучения. Возьмите с собой в дорогу книги, прочтение которых так давно откладывали; скачайте вебинары, которые раньше никак не удавалось освоить; составьте список фильмов, просмотр которых постоянно переносили. Поездка в новое место поможет вам наконец-то расслабиться и сбежать от бытовых проблем.

Лев

Львам в феврале стоит освоить новые навыки коммуникаций, поскольку в общении с родственниками и коллегами могут быть проблемы. Главное, сдерживать свой пыл и эмоции, не наломав дров. Во всей этой суете, спрятаться от негатива помогут любимые хобби и увлечения. А если их еще нет, то самое время понять, что вам действительно по душе.

Дева

Девы, пришла пора пожинать плоды своих долгих трудов! – мотивирует гороскоп на февраль. "Сбор урожая" будет щедрым, ведь вы трудились последние месяцы не покладая рук. Дальше – больше. Главное, не забывайте про любимого человека в погоне за финансовой стабильностью. Тем более, гороскоп обещает вам море романтики. А если вы одиноки, то выбор партнеров вас ожидает действительно богатый, ведь вы достойны самого лучшего!

Весы

Гороскоп на месяц обещает Весам крепкий иммунитет, а это значит, что пора постепенно выходить из зимней спячки и показать всем, на что вы способны. Звезды сейчас на вашей стороне, поэтому самое время подумать о собственном бизнесе или запустить стартап. Месяц благоприятен для зачатия, поэтому всерьез задумайтесь о пополнении в семействе. Ремонт и любое обновление интерьера в феврале будет как нельзя кстати.

Скорпион

Гороскоп на февраль настоятельно рекомендует Скорпионам хорошенько поднажать на работе в достижении карьерных целей. Без упорного труда получить результаты у вас вряд ли получится. Проявляйте активность и предлагайте руководству свои даже самые сумасшедшие идеи продвижения. Вполне возможно, что именно они и приведут к ошеломительному результату ваше общее дело. Кстати, Скорпионов, которые давно одиноки или в поисках своей второй половинки, вероятнее всего именно в феврале, судьба наградит счастьем в личной жизни.

Стрелец

Стрельцы, ваш знак зодиака, пожалуй, один из самых удачливых в феврале-месяце. Крупные финансовые поощрения руководства, значимые покупки, реализация давних планов, – это именно то, что сулит вам гороскоп в феврале. Приумножайте свой успех, займитесь благотворительностью, с кармической точки зрения это будет особенно полезно. Не исключено, что многие представители вашего знака зодиака найдут свое призвание в инвестициях для увеличения своих доходов.

Козерог

Февраль можно назвать для Козерогов месяцем коммуникаций. Постоянные перемещения, переговоры, деловые встречи, сделки, активным Козерогам точно по нраву такая динамика. Продолжайте в том же духе, ваши инициативы приведут к положительному финансовому результату. Совет гороскопа: заручитесь помощниками или доверьте часть задач на аутсорсинг.

Водолей

Еще одни счастливчики февраля – Водолеи! И первое в чем вам повезет – это в построении карьеры. Если вы находитесь в поиске работы, то вы обязательно ее найдете. А если планируете свое собственное дело, то сейчас самое время открыть его. Уделяйте время и личной жизни, ведь именно вторая половинка будет напитывать вас энергией.

Рыбы

Гороскоп на февраль 2022 советует Рыбам обратить особое внимание на свое здоровье. Займитесь укреплением иммунитета: витамины, бани, сауны, оздоравливающие массажи и ингаляционные процедуры. Ну и конечно – качественный отдых. Вы так много думаете о других, что совсем забыли о себе. Приготовьтесь к весне обеспечив себя крепким здоровьем и отличным самочувствием.