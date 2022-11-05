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Гороскоп
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты

8 ноября – критический день, который может изменить многое.
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По словам нумеролога Андрея Ткаленко, 11-й месяц является особенным в году, так называемым трамплином на новый уровень. В 2022-м 8 ноября произойдет лунное затмение, и к этому дню лучше подготовиться. "Это день прорыва как для нашей планеты, так и для человека", – сказал эксперт.

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Ткаленко советует людям "принять и распределить эмоцию", которая придет в этот вторник во время важных встреч, покупок или других событий. Мол, важна чистота намерений человека. 8 – число истины и правды. Необходимо разобраться в себе и понять уровень доверия к тому, что делаешь.

Завершением так называемого прорыва станет 9 ноября.

Говоря о числе 11, нумеролог назвал его уникальным. Якобы оно выходит за рамки восприятия. Люди, которые родились 11 числа или месяца, связаны "с информационной базой планеты". У таких людей, по мнению Ткаленко, антенна над головой, условно говоря, конечно.

8 ноября заканчивается коридор затмений в 2022 году. Астрологи говорят, что люди, которые пытаются изменить свою жизнь к лучшему во время коридора затмений, обязательно добьются поставленных целей, а тех, кто долго жил в разочаровании и занимался нелюбимым делом, ожидают более тяжелые времена.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2022, 22:07 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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