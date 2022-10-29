Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 31 октября по 6 ноября 2022 года.



Идем по коридору затмений. Как ваши впечатления? Если у вас все спокойно и скучно, в жизни ничего не происходит, поблагодарите себя и своих предков за хорошую карму. Если же навалились проблемы – разбирайтесь с ними, а на досуге анализируйте: откуда и почему к вам это пришло?

В целом же неделя обещает быть спокойной, как речная гладь. Сверху все выглядит вполне буднично, а если что-то и происходит, то где-то там, в глубине. Эмоции, чувства могут быть глубокими, но на поверхность они будут вырываться только в исключительных случаях. Идет внутренняя работа.

Вплоть до 8 ноября хорошо разбираться в личных делах и проблемах, но без перегибов самобичевания. Почувствовав благодатную скорпионью энергию, ваш внутренний критик готов работать день и ночь, находя у вас изъяны. Так можно окончательно уронить самооценку, не поддавайтесь!

В любых делах придерживайтесь золотой середины, насколько это возможно. Если есть много вопросов к себе, обращайтесь к психологам, записывайтесь на групповые занятия, но не сидите сложа руки и ожидая, "когда же все это закончится".

Неделя в целом хороша для умственной работы, общения с единомышленниками, чтения, рукоделия и других уединенных занятий. Работающим в больших шумных офисах нужна ежедневная реабилитация: время тишины и расслабления.

Поездки, публичная деятельность и социальная активность будут даваться тяжеловато. Успех на экзаменах, собеседованиях, деловых переговорах окажется сильно зависимым от настроения участников. Если вам такое предстоит, зорко следите за тем, как вас воспринимают, что за человек сидит напротив вас.

Практичность на этой неделе у многих будет сильно хромать, поэтому шопинг лучше пока отложить. Покупки недвижимости, транспорта – тоже. Выходные стоит провести под флагом эгоизма: Луна в Овне будет рада, если вы сосредоточитесь на своих потребностях и забьете на чувство долга. Делайте то, что хочется!

Овен

В понедельник не вздумайте опаздывать на работу или учебу, наоборот, всячески показывайте свою заинтересованность и решимость преодолевать трудности. Если вам это сложно, подумайте, в правильном ли месте вы находитесь? Ближе к выходным запланируйте приятные мероприятия для души и тела, побалуйте себя.

Телец

Вся эта неделя – время подготовки к полнолунию в вашем знаке, сбор урожая, наполнение корзины. Следите за тем, что происходит, какие плоды вы собираете. Старайтесь не нарушать собственный этический кодекс, будьте выше сомнительных предложений. Сейчас не время искать во всем выгоду.

Близнецы

Ваш Марс окончательно затормозил и начал пятиться назад. В обратном движении он пробудет до Нового года, и все это время вам стоит воздерживаться от любых инициатив. Плывите по течению, исправляйте ошибки, улучшайте существующее – о новом пока говорить рано.

Рак

Самый неприятный день для Раков – понедельник, прожив его, вы можете вздохнуть с облегчением и заниматься своими делами. Будьте себе на уме и не торопитесь отказываться от своих планов в угоду чужим. Пятница полдень – самый приятный момент, когда вы можете получить что-то хорошее от жизни.

Лев

Вторник и среда могут оказаться самыми сложными для Львов: способность наладить диалог в эти дни будет удручающе низкой. Вам будет сложно понять собеседника и подобрать ключик к его сердцу. Но в одиночных проектах вы окажетесь на высоте. Учеба, научные исследования, написание текстов будут вам в радость.

Дева

Девы будут заняты теми же вопросами, что и на прошлой неделе, с той лишь разницей, что теперь ретро Марс окончательно не даст развить скорость и сделать что-то быстро. В четверг и пятницу излишняя обидчивость, впечатлительность могут вам помешать. Держите эмоции под контролем!

Весы

Домашние и семейные дела, а также вопросы финансов будут по-прежнему главной темой в жизни Весов. Постарайтесь не погрязнуть в подробностях, иначе вообще ничего не сделаете. Страх кого-то обидеть или доставить дискомфорт может только мешать. Делайте, что нужно, а рефлексировать будете потом.

Скорпион

Солнце, Меркурий и Венера в вашем знаке сближаются, и во что выльется смесь их энергий, не знает никто. На всякий случай будьте готовы к тому, что дела пойдут не по сценарию, или эти самые сценарии вызовут у вас неожиданную реакцию. Процесс познания себя и мира продолжается, ничего особенного!

Стрелец

Наедине с собой: все баталии, в которых сейчас участвует Стрелец, скорее всего разыгрываются в его воображении. Поиск ответов на сложные вопросы, попытки от чего-то избавиться и что-то приобрести будут занимать все ваши мысли. Не закрывайтесь от мира окончательно, находите что-то интересное вокруг!

Козерог

В понедельник Козероги будут лично за что-то отвечать, публично выступать или брать ответственность на себя. Остальные дни пройдут более спокойно, но не беззаботно: вам придется заниматься финансами, поездками, переписываться или отвечать на множество звонков.

Водолей

Самыми яркими днями недели окажутся вторник и среда, когда Водолеи будут находиться в центре событий. Возможно, в эти дни у вас будет особенное настроение – слишком приподнятое или наоборот, печальное. В любом случае поддерживайте себя, как умеете: если не вы, то кто?

Рыбы

В четверг и пятницу Рыбы смогут отлично разобраться в причинах событий и чужих поступков, а также понять, что делать дальше. В эти дни ваша интуиция будет работать, как часы. Творческие личности здорово продвинутся в создании шедевров, а чувства влюбленных достигнут большой глубины.