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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 21 по 27 ноября 2022 года.
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Приготовьтесь делить на два свои страхи, восторги и прогнозы! Преувеличивать все – и хорошее, и плохое – это свойство Юпитера. Выдвигаясь на роль одного из главных героев недели, эта планета доведет до максимума наши эмоции.

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Сложности могут казаться в это время либо непреодолимыми, либо наоборот, пустячными, но в результате все окажется не совсем так, как представлялось. Кроме того, можно сильно промахнуться, оценивая свои силы. Так что берясь за какое-то дело, добавьте в свой план пару дней на всякий случай – вдруг всплывут детали, которых вы пока не знаете.

В то же время, если вам откровенно везет, старайтесь выжать из этого максимум выгоды. Ну а если не везет, то лучше попытаться минимизировать потери, чем бороться с обстоятельствами. Они сейчас как волны в океане, увы, никак не подчиняются нашей воле. Что есть – то есть!

Именно на этой неделе произойдет долгожданное приятное астрособытие – Новолуние в Стрельце. Оно окончательно закрывает темы затмений, приглашая нас на следующий уровень игры. Новая Луна, взошедшая 24 ноября, несет внушительный объем энергии обновления. Это хорошее время для составления планов и надежд на будущее.

На особую поддержку звезд могут рассчитывать те, кто начинает что-то совершенно новое. Не бойтесь шагнуть вперед, туда, где еще никогда не были – главный месседж планет.

Учеба, бизнес, смена профессии, творчество, спорт, переход на ЗОЖ, смена имиджа, личностный рост, решение накопившихся проблемы со здоровьем новым способом, переезд – все, кто смотрит вдаль, на новые земли, получат от звезд одобрение и поддержку.

Лучшим днем недели будет 24 число, но из-за Новолуния он мало подходит для реальных прорывов – физически мы будем не слишком сильны. В этот день хорошо планировать, но не действовать, а также покупать что-то для своей новой жизни, говорить, выступать, писать, консультироваться.

Выходные желательно провести без шума и большой активности – Луна в Козероге любит уединение и гармоничное сочетание физической нагрузки и отдыха. Эти дни прекрасно подходят для наведения порядка, создания запасов, учебы, чтения, спорта. Делайте то, что кажется вам правильным – не прогадаете!

Овен

Пришло время принимать решения в волнующих вопросах, касающихся вашего будущего. Звезды считают, что сейчас наилучшее время для того чтобы определиться: чего вы хотите для себя? Особенно это касается учебы, переездов, юридических дел, важных мировоззренческих тем.

Телец

Новолуние открывает перед вами новые финансовые возможности. Каким способом вы еще не пробовали пополнять свой бюджет? Если вас волнуют вопросы наследства или доходов супруга / супруги, настало время их прояснить. А многих Тельцов увлечет личная жизнь. Любовь всегда актуальна!

Близнецы

Новая Луна в противоположном знаке Стрелец сигнализирует о том, что в партнерских отношениях можно все изменить. В любовных отношениях, деловых и дружеских союзах появятся обнадеживающие перспективы. Это хороший момент, чтобы начать работать с коучем, психологом, консультантом, тренером.

Рак

Переход планет из водного Скорпиона в огненного Стрельца дается вам нелегко – слишком большой контраст. Постарайтесь адаптироваться к новому ритму, он с вами надолго. Новолуние будет хорошим стимулом для начала мероприятий, связанных со здоровьем. Занимайтесь собой, сейчас это самое важное.

Лев

Новое увлечение, желание что-то покупать, баловать детей, флиртовать, развлекаться, заниматься спортом или творчеством – это желания здорового Льва. Если вам ничего такого не хочется, возможно, нужна помощь психолога. Прекрасное время для начала терапии, а также смены образа, обновления гардероба.

Дева

Новая Луна включает зеленый свет вашим домашним и рабочим проектам. Наступает месяц, когда у вас будет многое получаться, если вы будете проявлять любознательность и готовность учиться. Они будут важнее трудолюбия и верности инструкциям. Импровизируйте, это приветствуется!

Весы

Не перенапрягайтесь, дорогие Весы, и не слишком отрывайтесь от земли. Тогда вам будет легко и радостно ощущать энергии Новолуния в активном и смелом Стрельце. Оно даст вам новые силы для поездок, писательства, общения со своим ближним кругом, решения множества мелких, но важных, дел.

Скорпион

Во вторник Солнце прощается с вашим знаком на год – пришел черед Стрельцов. А вы можете с облегчением уйти в тень. Жизнь ставит перед вами новые задачи, и для их решения у вас будет достаточно энергии. Принимайтесь за финансовые дела, Новолуние даст новые возможности для заработков.

Стрелец

22 ноября Солнце перемещается в ваш знак. С днем рождения, прекрасные Стрельцы! В вашем знаке на этой неделе сконцентрированы основные силы Зодиака. Но это не значит, что вы должны хвататься за сложные дела. Пока достаточно присмотреться и поставить перед собой цели. Это тоже работа!

Козерог

Новолуние в предыдущем знаке дает старт месяцу тишины и эгоизма. Это такой ежегодный отпуск, который звезды дают каждому знаку на то, чтобы заниматься глубоко личными делами, оставив за скобками социум, амбиции и победы. Прислушивайтесь к себе, лечите то, что болит, делайте себе поблажки.

Водолей

Водолеям важно получить не только удовлетворение от каждого сделанного дела, но еще и аплодисменты или лайки. Новая Луна в Стрельце поможет вам с этим, а также подскажет, как влиться в коллектив, занять в нем достойное и гармоничное место. Это прекрасное время для смены работы, запуска проекта в соц.сетях.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке закончил ретро паузу и начинает набирать скорость. Старайтесь контролировать эмоции и давайте себе не менее суток на принятие решений – чтобы остыть и переоценить. Новолуние дает отличные шансы на дела, которые вы считаете важными. Не торопитесь, у вас впереди целый месяц.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Karl F. Sch?fmann / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 04:26 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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