Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

Что ждет знаки зодиака в ближайшие дни?

Осень, пасмурная погода – как тут не впадешь в депрессию? А если еще и звезды этому способствуют... Но Василиса Володина в своем астрологическом прогнозе поспешила успокоить россиян: в ближайшее время – с сегодняшнего дня и далее – их эмоциональное состояние наладится, а серость будней удастся стряхнуть.

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Знаменитая блондинка рассказала, что этому поспособствует точный трин Венеры и Юритера. Именно с его помощью у знаков зодиака все дела будут получаться намного легче, а ближайшее будущее – видеться понятнее и отчетливее. И это еще не все. Звезда "Давай поженимся" пообещала знакам зодиака в ближайшее время больше счастье.

"Сейчас на небе "два счастья". Юпитер отвечает в гороскопе за вес в обществе и социальную реализацию. Венера – малое счастье – за то, что способно радовать человека каждый день – комфорт и удовольствия, красота окружающего мира, любовь", – объяснила Василиса Володина. Правда, некоторым за благополучие в жизни придется побороться, потому что каждому из них нужно свой объем счастья.

Например, Тельцам и Весам важнее именно "малое счастье" здесь и сейчас. Ракам, Львам и Стрельцам – важнее иметь большое. Рыбам важно иметь и большое, и малое (оригиналы!). С остальными хитрее. Овен – важнее большое счастье, но еще важно научиться радоваться малому постоянно. Близнецы – важно не упускать большое счастье, не размениваться на мелочи. Девы – важно вообще ввести понятие счастья в жизни, хотя бы какое. Скорпион – стоит не отказываться от малого счастья, как это часто бывает. Козерог – не переоценивать большое счастье. Водолей – не недооценивать большое счастье. Желаю всем большого и малого, и можно без хлеба.