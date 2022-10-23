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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 24 по 30 октября 2022 года.
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Главное событие недели – затмение в Скорпионе. От одного название многим становится как-то нехорошо, и такую реакцию нельзя назвать совсем уж пустым глупым страхом и нагнетанием. К затмению действительно нужен особый подход. Тогда оно даже принесет пользу!

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Само событие произойдет 25 октября в первой половине дня и затронет в первую очередь Скорпионов и Тельцов, а также Львов и Водолеев. Но и все остальные знаки Зодиака могут почувствовать пристальное внимание к себе Высших сил.

Это связано с кармической особенностью затмений: в эти моменты мы получаем то, что отдавали. Поэтому и обвинять некого: что потопали, то и полопали. Любители тонких настроек могут даже проследить за событиями коридора затмений – с 25 октября по 8 ноября – и оценить состояние своей кармы.

В целом дни вокруг затмения не подходят для важных дел. Не надо в это время выходить на новую работу, обследоваться и сдавать анализы, делать предложение руки и сердца, запускать проекты, переезжать, покупать авто или квартиру. То, что в это время особенно опасно обманывать, жульничать, наверное, все уже и так поняли. По коридору затмений следует идти тихо, не делая резких движений.

Можно заниматься творчеством, музыкой, йогой, духовными практиками, молиться, медитировать, читать или слушать то, что помогает приподняться над реальностью.

Самым оптимистичным днем недели выглядит 27 октября, когда Меркурий подружится с Марсом. Это отличное время для того, чтобы придать смысла действиям, разобраться в своей нагрузке, продумать план на ближайшие дни, а также приложить усилия в тех делах, которые застряли.

Выходные напоминают инь и ян: суббота подходит только для того, чтобы лежать, а воскресенье наоборот: можно шевелиться, бить лапками, делать покупки, наводить уют в доме.

Овен

События затмения напомнят Овнам о долгах, финансовых обязательствах, дырах в семейном бюджете и прочих не очень приятных денежных вопросах. Тем не менее, это позволит вам посмотреть правде в глаза и сделать выводы, научиться экономить или перейти на другой формат отношений с деньгами.

Телец

Затмение в противоположном знаке это верный указатель на то, что вы созрели для перемен в личной жизни. И речь необязательно о том, что вы решите пожениться или развестись. Возможна переоценка своей роли в отношениях, своих потребностей в них. Не бойтесь признаться себе в чем-то.

Близнецы

В самый последний день этой недели полезная энергия вашего Марса превратится в тыкву. Воспользовались вы ею или нет, теперь уже не важно – планета начала пятиться назад и до 12 января все ваши инициативы будут буксовать. Затмение же поставит во главу угла вопросы здоровья. Будьте бережны к себе!

Рак

Как представителю водных знаков, Раку будет проще понять, что происходит, и правильно среагировать на события. Интуиция и весь ваш жизненный опыт подскажут, как себя вести и где подстелить соломки в период затмения. Удвойте внимание за детьми и откажитесь от развлечений в эти дни.

Лев

Львам судьба предложит решать вопросы с жильем или составом семьи. В сам момент затмения может ничего не происходить, но тема переезда, ремонта, покупки или продажи недвижимости возникнет этой осенью. Будьте готовы также прийти на помощь родителям или бабушкам / дедушкам.

Дева

Девам лучше не отправляться в дорогу и вообще следует меньше суетиться. Ваше расписание может сильно измениться из-за форс-мажорных обстоятельств. Многим придется решать вопросы с братьями и сестрами, искать документы, делать запросы, получать справки и держать в голове множество тем.

Весы

В следующем году ось затмений переместится в ваш знак и Весы – Овны будут на первых ролях. А пока затмения задевают ваш финансовый сектор, и то, что вы накопили – активы или долги – будет требовать ваших решений. Перенесите на 2 недели такие дела, как открытие счета, оформление кредита или ипотеки.

Скорпион

Едва Солнце вошло в ваш знак, как тут же угодило под затмение. Многие ваши надежды и мечты окажутся под вопросом. Вполне возможно, что вы разочаруетесь в этих целях и поймете, что вам нужно что-то другое. В целом коридор затмения покажет, как идет ваш процесс взросления.

Стрелец

Затмение в предыдущем знаке может говорить о том, что вы скорее всего окажетесь в одиночестве или изоляции. И необязательно по воле судьбы – возможно, вы сами захотите побыть наедине с собой. Это время разбора полетов, занятий с психологом, проработки травм прошлого. Темы сами дадут о себе знать.

Козерог

Друзья, социальные сети, групповые чаты и работа в коллективе будут играть значимую роль для Козерогов на этой неделе. Возможно, вы наконец поймете, к какой группе хотите примкнуть, кто ваши единомышленники. Не исключено, что старые связи окончательно утратят актуальность.

Водолей

Водолеям придется заниматься важными вопросами, касающимися работы, карьеры, бизнеса. Возможно, вы переедете в другой офис или получите предложение о новой должности. Учеба, смена профессии тоже будет входить в топ тем, которые придется обдумывать. Жизнь сильно изменилась, и вам придется это принять.

Рыбы

Рыбы отлично поймут, чего от них хочет затмение, и относительно легко перенесут новости этой недели. Держаться за старое у вас уже нет желания, поэтому такие вещи как релокация перестанут казаться чем-то страшным и неподъемным. Все получится, если не слишком зацикливаться на деталях.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 октября 2022, 15:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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