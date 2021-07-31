Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года

Каким будет гороскоп на неделю со 2 по 8 августа, рассказала астролог Лилия Любимова.



Время на раскачку есть! Можно даже сказать, что его полно – целая неделя. Раскачивайтесь на здоровье. Потому что заниматься чем-то серьезным в это время бессмысленно. Разве что подведением итогов, сбором урожая, подсчетом прибылей или убытков так быстро пролетевших двух летних месяцев.

Первая неделя августа идеально подходит только для окончания процессов: убывающая Луна и противостояние Солнца с Сатурном ясно дают понять: в будущее смотреть пока рано. Нежелательно в эти дни строить планы, покупать заранее билеты, обсуждать перспективы. Попробуйте жить исключительно сегодняшним днем, это не менее увлекательно!

Многие люди – прежде всего Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы – будут вынуждены заниматься делами, которые стали самыми проблемными в 2021 году. Для кого-то это работа, для кого-то учеба, дети, долги, здоровье. Даже если кажется, что вы со всем уже разобрались, в первую неделю августа эти вопросы могут снова стать актуальными.

Что же можно делать на этой неделе, для чего она хороша? В первую очередь, для наведения порядка в мыслях, спокойного отдыха, домашних дел. Прекрасно, если вы захотите избавиться от старых вещей или привычек, решитесь навести порядок или поставить точку в каком-то процессе.

Ну а главное событие недели произойдет в самом конце, в воскресенье. 8 августа Новолуние в знаке Льва принесет свежий ветер перемен, поможет встряхнуться и почувствовать азарт. Лев – знак игривый и творческий, и светила вместе с Меркурием в этом знаке будут подстегивать наше воображение.

В сам момент Новолуния эзотерики советуют формировать намерения, но не приступать к их реализации. Работа закипит уже в следующие сутки, 9 августа. Но это будет уже совсем другая история!

Овен

Вас ждет довольно беззаботная, легкая неделя, идеально подходящая для отдыха и развлечений. Если же приходится работать, давайте себе ежедневные «плюшки» типа игр или просмотра мультфильмов, чтобы снимать напряжение. Творческим Овнам будет легко и приятно креативить.

Телец

Непростая неделя, но интересная: Солнце и Меркурий будут создавать противоречия с авторитетным родственником или начальником. Ваши новые навыки и знания пройдут проверку, вы отчетливо поймете, в чем еще недостаточно компетентны, в каких точках чувствуете себя неуверенно.

Близнецы

Понедельник обещает стать самым сложным днем недели: ваши действия встретят непонимание или даже противостояние. Вы вернетесь к делам, которые никак не можете закончить, либо которые сделали не на совесть – с ошибками и огрехами. Хорошо бы наконец поставить в них точку!

Рак

Четверг расстроит вас непривычными новостями и суетой, а вот пятница будет его полной противоположностью: будут приятные встречи, доброе общение. Позитивные события произойдут на работе или в учебе. Новолуние откроет новые финансовые перспективы – держите руку на пульсе!

Лев

Новолуние в вашем знаке принесет яркую и свежую энергию обновления. Можете отметить этот день, как личный праздник, если душа просит чего-то необычного. Готовясь к этому дню, хорошенько расчистите жизненное пространство как в прямом, так и в переносном смысле.

Дева

Во вторник Венера в вашем знаке сделает позитивный аспект к Урану – это хорошие условия для разнообразных перемен. Например, для экспериментов с одеждой, имиджем, интерьером дома. Ели сможете провести выходные в одиночестве, восстановите энергию и начнете новый лунный месяц в отличной форме.

Весы

В вашей жизни затишье. Ничего особенного не происходит, все идет по накатанной колее. Такие периоды хорошо использовать для восстановления сил, укрепления здоровья, ментального и физического отдыха. Не торопитесь заполнять возникшую паузу, поживите в тишине.

Скорпион

Даже если вы в отпуске, рабочие или учебные дела будут держать в напряжении. Многое зависит от отношений с партнером, коллегой, другом – человеком, с которым сейчас действуете в паре. Новолуние изменит положение дел, но не сразу. В пятницу прекрасной отдушиной окажется общение с друзьями.

Стрелец

Продолжается время, которое прекрасно подходит для отдыха, дальних путешествий и творчества. Новые идеи, мечты, фантазии будут захватывающе интересными. Во вторник есть риск поссориться с романтическим партнером, проявите хладнокровие. В воскресенье загадывайте желание – оно сбудется!

Козерог

Новолуние поможет вам найти новый путь к решению старых проблем. Но чтобы это случилось, придется поработать извилинами, изучить чужой опыт, пересмотреть привычные методы. Многие Козероги захотят поэкспериментировать в личной жизни – это будет интригующе.

Водолей

Присмотритесь и прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Как вы думаете, может ли случаться так, что вы перегибаете палку в общении? Давите, вынуждаете, манипулируете? На этой неделе вам дается шанс научиться уважать чужие границы, взгляды, мнения.

Рыбы

Звезды будут мягко или настойчиво – у всех по-разному – подводить вас к необходимости заняться здоровьем. Хорошо, если вы поймете тонкие намеки своего тела и сделаете то, что оно просит. Грустно, если вы их проигнорируете или наоборот, погрузитесь в ипохондрию. Все хорошо в меру!