Гороскоп на июнь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Пятница
30 июля
Лента новостей
02:04
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
00:09
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
22:02
Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых
21:27
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков
21:23
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть
21:20
Россиянка Пракатень взяла серебро в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
21:10
Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио
20:53
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель
20:49
Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
17:47
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят
17:43
Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица
17:39
Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС
17:03
Крутой публично признал своего внебрачного наследника
16:57
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии
16:57
Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"
16:31
Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов
15:49
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
15:49
Пострадавший балерун сделал признание после избиения у гей-клуба "Голубая устрица"
15:49
Известный режиссер влез в скандал с Ахеджаковой: Идите в другие театры
15:48
Парализованная мать звезды "Марша Турецкого" больше недели пролежала с телом сына
15:36
Раскрыт постыдный секрет Бузовой: Большие деньги
15:28
Проклятый коронавирус: любимого композитора Толкуновой похоронят рядом с Фриске
15:19
60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя жена станут родителями: Опять двойня
15:02
Юлия Куварзина из "Ворониных" раскрыла причины развода
14:44
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
14:44
Зеленский может стать участником киевского гей-парада
14:38
"Это же терроризм": Ахеджакова высказалась о жутком скандале
14:28
Истощенная Чехова рассказала о важных переменах: научилась молиться
14:18
Появились свежие данные о состоянии госпитализированного Стеклова из "Кадетства"
14:17
Россияне назвали запретные темы для шуток
14:08
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:03
"Меня смешают с грязью": юная пловчиха Чикунова взвыла после травли
14:00
Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула
13:53
Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
13:44
"Перестал есть и пить": Михайлов отвез угасающего сына в церковь вместо больницы
13:43
Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол
13:38
Жена Озчивита из "Великолепного века" избавилась от жаждущей с ним встречи Бородиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
Произошла утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Каким будет гороскоп на неделю со 2 по 8 августа, рассказала астролог Лилия Любимова.
прочитано 46 раз

Время на раскачку есть! Можно даже сказать, что его полно – целая неделя. Раскачивайтесь на здоровье. Потому что заниматься чем-то серьезным в это время бессмысленно. Разве что подведением итогов, сбором урожая, подсчетом прибылей или убытков так быстро пролетевших двух летних месяцев.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на август 2021 года

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году

Первая неделя августа идеально подходит только для окончания процессов: убывающая Луна и противостояние Солнца с Сатурном ясно дают понять: в будущее смотреть пока рано. Нежелательно в эти дни строить планы, покупать заранее билеты, обсуждать перспективы. Попробуйте жить исключительно сегодняшним днем, это не менее увлекательно!

Многие люди – прежде всего Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы – будут вынуждены заниматься делами, которые стали самыми проблемными в 2021 году. Для кого-то это работа, для кого-то учеба, дети, долги, здоровье. Даже если кажется, что вы со всем уже разобрались, в первую неделю августа эти вопросы могут снова стать актуальными.

Что же можно делать на этой неделе, для чего она хороша? В первую очередь, для наведения порядка в мыслях, спокойного отдыха, домашних дел. Прекрасно, если вы захотите избавиться от старых вещей или привычек, решитесь навести порядок или поставить точку в каком-то процессе.

Ну а главное событие недели произойдет в самом конце, в воскресенье. 8 августа Новолуние в знаке Льва принесет свежий ветер перемен, поможет встряхнуться и почувствовать азарт. Лев – знак игривый и творческий, и светила вместе с Меркурием в этом знаке будут подстегивать наше воображение.

В сам момент Новолуния эзотерики советуют формировать намерения, но не приступать к их реализации. Работа закипит уже в следующие сутки, 9 августа. Но это будет уже совсем другая история!

Овен

Вас ждет довольно беззаботная, легкая неделя, идеально подходящая для отдыха и развлечений. Если же приходится работать, давайте себе ежедневные «плюшки» типа игр или просмотра мультфильмов, чтобы снимать напряжение. Творческим Овнам будет легко и приятно креативить.

Телец

Непростая неделя, но интересная: Солнце и Меркурий будут создавать противоречия с авторитетным родственником или начальником. Ваши новые навыки и знания пройдут проверку, вы отчетливо поймете, в чем еще недостаточно компетентны, в каких точках чувствуете себя неуверенно.

Близнецы

Понедельник обещает стать самым сложным днем недели: ваши действия встретят непонимание или даже противостояние. Вы вернетесь к делам, которые никак не можете закончить, либо которые сделали не на совесть – с ошибками и огрехами. Хорошо бы наконец поставить в них точку!

Рак

Четверг расстроит вас непривычными новостями и суетой, а вот пятница будет его полной противоположностью: будут приятные встречи, доброе общение. Позитивные события произойдут на работе или в учебе. Новолуние откроет новые финансовые перспективы – держите руку на пульсе!

Лев

Новолуние в вашем знаке принесет яркую и свежую энергию обновления. Можете отметить этот день, как личный праздник, если душа просит чего-то необычного. Готовясь к этому дню, хорошенько расчистите жизненное пространство как в прямом, так и в переносном смысле.

Дева

Во вторник Венера в вашем знаке сделает позитивный аспект к Урану – это хорошие условия для разнообразных перемен. Например, для экспериментов с одеждой, имиджем, интерьером дома. Ели сможете провести выходные в одиночестве, восстановите энергию и начнете новый лунный месяц в отличной форме.

Весы

В вашей жизни затишье. Ничего особенного не происходит, все идет по накатанной колее. Такие периоды хорошо использовать для восстановления сил, укрепления здоровья, ментального и физического отдыха. Не торопитесь заполнять возникшую паузу, поживите в тишине.

Скорпион

Даже если вы в отпуске, рабочие или учебные дела будут держать в напряжении. Многое зависит от отношений с партнером, коллегой, другом – человеком, с которым сейчас действуете в паре. Новолуние изменит положение дел, но не сразу. В пятницу прекрасной отдушиной окажется общение с друзьями.

Стрелец

Продолжается время, которое прекрасно подходит для отдыха, дальних путешествий и творчества. Новые идеи, мечты, фантазии будут захватывающе интересными. Во вторник есть риск поссориться с романтическим партнером, проявите хладнокровие. В воскресенье загадывайте желание – оно сбудется!

Козерог

Новолуние поможет вам найти новый путь к решению старых проблем. Но чтобы это случилось, придется поработать извилинами, изучить чужой опыт, пересмотреть привычные методы. Многие Козероги захотят поэкспериментировать в личной жизни – это будет интригующе.

Водолей

Присмотритесь и прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Как вы думаете, может ли случаться так, что вы перегибаете палку в общении? Давите, вынуждаете, манипулируете? На этой неделе вам дается шанс научиться уважать чужие границы, взгляды, мнения.

Рыбы

Звезды будут мягко или настойчиво – у всех по-разному – подводить вас к необходимости заняться здоровьем. Хорошо, если вы поймете тонкие намеки своего тела и сделаете то, что оно просит. Грустно, если вы их проигнорируете или наоборот, погрузитесь в ипохондрию. Все хорошо в меру!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: pixabay.com
31 июля 2021, 02:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть

Смерть наступила внезапно
Шоу-бизнес

Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!

Певица невероятно молодо выглядит
Шоу-бизнес

"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце

Он моложе ее на 13 лет
Шоу-бизнес

После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

Певица в красной зоне

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+