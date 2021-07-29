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Гороскоп
Гороскоп на август 2021 года

Гороскоп на август 2021 года

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
Что ожидать в августе 2021 года каждому знаку зодиака – рассказывает астролог Тиана Атлас.
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В начале августа 2021 года люди будут подвержены эмоциональным качелям, виной всему – новолуние 8 августа. Зато после него станет значительно проще и легче, в том числе в достижении своих целей. А после полнолуния 22 августа наступает очень удачное время для любых начинаний и бизнеса, ведь эта фаза Луны произойдет в благоприятном соединении с Юпитером.

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Овен

Пока все отдыхают – Овны работают. Тема карьеры весьма актуальна для вашего знака зодиака в августе, – уверяет гороскоп на август 2021 года. Также актуален для Овнов вопрос питания и здоровья в целом, запишитесь в этом месяце к нутрициологу и пройдите полный чек-ап организма.

Телец

А вот Тельцам рекомендован отдых, это у вас получится в августе лучше всего. Возьмите спонтанно отпуск и отправляйтесь подальше от города, желательно к морю. Гороскоп на август 2021 рекомендует провести месяц расслабленно, непринужденно и ни о чем не думая. Трудолюбивым Тельцам тоже нужен отдых, любимая работа вас точно подождет, тем более, в ваше отсутствие перемен не предвещается.

Близнецы

Следующий знак зодиака, которому показан отпуск – Близнецы. Но вам наибольшее удовольствие доставит отдых с ностальгией, то есть – в родных краях, на Малой Родине. Проведите время с друзьями детства и родственниками, такие встречи вдохновят вас и ваших родных людей. Как только зарядитесь энергией, у вас точно появятся силы на решение квартирного вопроса, ведь именно для вашего знака зодиака эта тема очень актуальна в августе. Давно мечтали о новой квартире или загородном доме? Совсем скоро вы сможете накопить нужную сумму на такое удовольствие. А пока – присматривайте подходящие варианты!

Рак

Месяц у Раков выдастся активным! – обещает гороскоп на август 2021. Займитесь экстремальными видами спорта или начните их осваивать, ведь август благоприятен для любого обучения. Кстати, благодаря обучению многие представители вашего знака зодиака смогут завязать романтическое знакомство, которое в будущем выльется в серьезные отношения.

Лев

Львы, этот месяц точно ваш! – радует гороскоп на август 2021. Нет такой сферы, в которой бы вам не повезло, удача и успех сами плывут вам в руки. Берите от августа по максимуму и не ленитесь, ведь фортуна покоряется смелым. Еще из радостных вестей от гороскопа – активный рост ваших доходов!

Дева

Еще одни счастливчики августа – Девы! Звезды будут помогать вам во всех делах и начинаниях. В этом месяце вам даже не придется добиваться своих целей – двери будут открываться перед вами как по мановению волшебной палочки. Девы, ловите инсайты даже из воздуха, подсказок Вселенной будет масса!

Весы

Весы, если уж вы запланировали отпуск на август, то отправьтесь туда, где меньше всего людей и вы сможете спокойно отдохнуть и перезагрузиться. Отправьтесь в ретрит, посетите места силы, освойте йогу и медитации. Выйдя после такого отпуска на работу, вы почувствуете себя заново родившимся. Тем более, гороскоп на август 2021 в ближайшем будущем обещает вам очень много работы.

Скорпион

Скорпионы, всерьез подумайте над совместным бизнесом с друзьями, такое партнерство обещает быть долгосрочным. А также, начните вести свой блог и осваивать новые каналы продвижения лично себя, известность не заставит себя долго ждать. Август можно смело назвать удачным месяцем для вашего знака зодиака, – вдохновляет гороскоп на месяц.

Стрелец

Пока многие на отдыхе, у Стрельцов есть все шансы занять свое место под солнцем, а именно – достичь небывалых карьерных высот. Звезды вам помогут! Отдохнуть вы еще успеете, а сейчас, крайне благоприятное время для восхождения по карьерной лестнице. Посвятите август работе, вы не пожалеете!

Козерог

Козероги, гороскоп на август 2021 советует вам заняться обучением, несмотря на желание полениться. А чтобы у вас был стимул – отправляйтесь учиться за границу. Многие из представителей вашего знака зодиака уже давно мечтают о переезде и смене обстановки, теперь это можно сделать с пользой и личной выгодой. Некоторые Козероги по своей природе интроверты и не очень общительны, вам пора выходить из зоны комфорта, чтобы получить желаемое.

Водолей

Водолеев в августе ожидает долгожданное финансирование, причем, деньги будут легкими. Вполне возможно, что ваши идеи будут спонсировать или даже банк выделит кругленькую сумму. В этом месяце вас будет тянуть к оккультным знаниям. Найдите время, чтобы их освоить и найти для себя комфортное направление. Постоянная динамика будет присутствовать и в коммуникациях с другими людьми, в августе вы на редкость любвеобильны, так что, новый сексуальный опыт вам гарантирован.

Рыбы

Одинокие Рыбы в августе повстречают партнера для романтических встреч, – гласит гороскоп на август 2021. Не стоит загадывать и строить долгосрочные планы на совместимость вашего союза, наслаждайтесь моментом и получайте удовольствие от совместного времяпрепровождения. Тем более, если это курортный роман. А вот представители вашего знака зодиака состоящие в паре, имеют все шансы получить радостную весть о пополнении в семействе. В целом, Рыбам сейчас рекомендуется больше думать о достижении успехов в работе, а личная жизнь наладится сама собой.

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Фото: Дни.ру
29 июля 2021, 02:07

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