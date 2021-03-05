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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Голова в облаках! Какие уж тут дела, какой бизнес, какая учеба? О чем вы говорите! Впереди у нас целая неделя абсолютной, концентрированной романтики!
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Самой влиятельной планетой с 8 по 15 марта будет Нептун, в пленительные объятия которого попадут поочередно оба светила и Венера. Нептун – самый непрактичный и далекий от реальности игрок Солнечной системы. Добавьте к этому тот факт, что он в компании с Солнцем, Луной и Венерой находится сейчас в мечтательном знаке Рыб, и вы получите неожиданные вещи.

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Влюбиться в грузчика, нанятого для переезда? Отдать все свои сбережения другу, начинающему 7 по счету бизнес после 6 провалов? Поверить в рекламу о чудо-таблетке против старения? Легко! Неудивительно, что гороскоп на этой неделе не рекомендует принимать важные решения, искать себе пару, рисковать деньгами.

Будьте критичны, оценивая любые предложения. Перенесите серьезную встречу. Не ставьте себе диагнозов с помощью Google и не принимайте лекарства без назначения врача. Не соглашайтесь на свидания с незнакомцами. Эта неделя не подходит для дел, в которых нужна ясность и четкость, потому что она про другое. Про созерцание, вопросы к самим себе, творчество, добрые дела, религиозные переживания…

В чем это будет выражаться? Пары со стажем смогут добавить новых красок в отношения. Непримиримые соперники поймут и простят друг друга. Творческие личности создадут прекрасные произведения, почти не требующие правок. У психологов и психотерапевтов не будет отбоя от клиентов, гласит гороскоп на неделю.

Продавцы косметики, парфюмерии, украшений, товаров для творчества, предметов искусства и в целом красивых вещей хорошо заработают. Разумеется, и обманщики всех мастей тоже активизируются. Но ведь все мы взрослые люди и умеем включать рационализм, правда?

Красивым аккордом недели станет новолуние в Рыбах 13 марта, в субботу, рассказала астролог Лилия Любимова. Этот день для тех, кто верит в чудеса, хочет запустить желание во Вселенную или создать карту желаний. Правда, им звезды советуют все же добавлять в свои запросы больше конкретики. Ну а всем остальным – хорошенько отдохнуть в выходные, любуясь красотой весны.

Овен

В рабочие дни Овны смогут блестяще закончить все, до чего не доходили руки. Особенно удачными будут дела, которые вершатся в тишине и одиночестве. В то же время вас может потянуть на поиски тайных врагов или подтекста, которого нет. Совет от гороскопа на неделю: визит к психологу будет прекрасным решением.

Телец

Тельцам стоит сделать паузу в поисках новой работы до третьей декады марта. Проверяйте тех, кто просится к вам в друзья в соцсетях. От участников групп, в которых вы состоите, может прийти ложная информация. Проводите больше времени в офлайне, с членами семьи или родственниками.

Близнецы

Заморозьте планы, касающиеся карьеры, бизнеса, высоких достижений в учебе или спорте. Вернуться к ним можно будет с 22 марта. А пока переключитесь на себя: изучите свои потребности, биоритмы, слабые и сильные места. Это принесет немало полезных открытий, утверждает гороскоп на неделю.

Рак

Скопление планет в дружественном водном знаке сделает эту неделю комфортной для вас. Вы будете тонко улавливать настрой и потенциал окружающих, что поможет в делах. От чего лучше воздержаться? От далеко идущих планов, покупки билетов, крупных пожертвований на благотворительность.

Лев

Не жили богато – нечего и начинать? На самом деле просто время неподходящее. Какие бы вам истории не рассказывали о биржах, инвестициях, шансах на наследство – не спешите верить. Если хочется необычных впечатлений – читайте и смотрите исторические драмы, мистику, хорроры, рекомендует гороскоп на неделю.

Дева

Любовные свидания, деловые встречи один на один, любые партнерства требуют осторожности. Вы можете попасть под чужое влияние или начать строить иллюзии, видя в людях только хорошее. Будет здорово, если вместе этого вы попробуете новое хобби, о котором давно подумываете.

Весы

Вас звезды предостерегают от ипохондрии и самодиагностики. Если есть жалобы – обращайтесь к врачу, а не к интернету. Гороскоп на неделю рекомендует соблюдать дозировку лекарств и отказаться на время от алкоголя. Успокоить нервы и создать приятное настроение помогут новые комнатные цветы, обои на рабочий стол, релакс-музыка.

Скорпион

Скорпионы будут делиться на этой неделе на тех, кто влюблен в человека, и тех, кто влюблен в какое-то дело. Равнодушных не будет! И тем, и другим важно сохранять здравомыслие. Многие захотят купить что-то красивое и значимое – это вполне реально, если вы доверяете продавцу.

Стрелец

Стрельцам пока лучше отказаться от любых идей и действий в сфере недвижимости и семейного бизнеса. Есть риск не заметить что-то важное, забыть уточнить и т.п. Но вы можете изучать информацию, читать или писать об этом, обсуждать с близкими, вдохновляться чужим опытом, гласит гороскоп на неделю.

Козерог

Луна начнет неделю в вашем знаке, где она будет поддержана крепкой рукой Солнца. Так что 8 марта будет для Козерогов любого пола удачным днем. В середине недели возможен рост доходов у тех, кто связан с модой, красотой, искусством. В выходные погуляйте в парке или полюбуйтесь местными водоемами.

Водолей

Самый активный день для вас – среда: ожидается много событий и дома, и на работе. Окружающие найдут чем вас удивить, да и ваше воображение будет работать на полную мощность. Многие Водолеи рискуют основательно потратиться на этой неделе или даже залезть в долги, предупреждает гороскоп на неделе.

Рыбы

Новолуние и скопление планет в Рыбах говорит о том, что в вашей жизни неизбежны перемены. Прежде всего они будут касаться ваших представлений, мнений, чувств. Подведите итоги минувшего года, а в день новолуния обязательно устройте личный праздник.

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5 марта 2021, 23:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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