Гороскоп на декабрь 2021 года

Самое важное, о чем стоит помнить в декабре — это о завершении всех важных дел до 19-го числа, так как после этой даты Венера перейдет в ретроградное положение. У вас еще много времени, чтобы закупиться подарками к Новому году, провести серьезные бьюти-процедуры и порадовать себя крупными покупками. В период ретроградной Венеры вас многое может разочаровать, поэтому я советую управиться с важными делами до его наступления.

ПО ТЕМЕ Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Овен

Овны, гороскоп на декабрь сулит вашему знаку зодиака ворох подарков судьбы, в первую очередь, касающихся работы и своего предназначения. В этом месяце вам точно будет из чего выбирать, тем более, вы заслужили самое лучшее и долго к этому шли. Приготовьтесь к тому, что завистники начнут вас атаковать и не обращайте на них внимания. Главные советы гороскопа на декабрь: абстрагироваться от негатива и не втягиваться в финансовые авантюры.

Телец

Тельцы, звезды не перестают вас радовать: месяц денежных поступлений и укрепления отношений с любимым человеком вам обеспечен. Кстати, именно ваш партнер может поспособствовать вашему достатку. Неудивительно, что для вашего знака зодиака, декабрь 2021, чуть ли не самый удачный месяц в уходящем году. Все самое прекрасное будет происходить с вами до 19 декабря, используйте это время по максимуму!

Близнецы

Гороскоп на декабрь 2021 готовит Близнецов к месяцу коммуникаций. Начало зимы пройдет для вас в приятной суете и череде встреч и переговоров, что важно, результативных. Смело открывайте файлы с базами клиентов и составляйте для них заманчивые коммерческие предложения. Близнецы, получайте от этого благоприятного периода все возможности. Декабрь-месяц для вашего знака зодиака также благоприятен и в плане отдыха. Поэтому, если есть возможность совместить приятное с полезным и поработать дистанционно на островах, звезды и здесь вам посопутствуют.

Рак

Раки, посвятите декабрь заботе о себе: спортзал, бьютификация, диета, избавление от вредных привычек. Гороскоп советует не нервничать, научиться отдыхать и больше баловать себя часами релакса. Что касается отношений со второй половинкой, — и здесь меньше эмоционируйте, показывайте любовь к своему партнеру поступками. Дела на рабочем месте будут идти своим чередом, плавно складываясь в вашу пользу.

Лев

Львы, в декабре 2021 Амур будет на вашей стороне! Гороскоп на месяц обещает массу впечатлений и любовные приключения. Даже давно состоящие в браке Львы смогут разжечь огонь любви с новой силой. А свободные представители вашего знака зодиака и вовсе могут пуститься во все тяжкие, меняя сексуальных партнеров как перчатки. Собственно, почему бы и нет? Главное, помните о своем здоровье в погоне за новыми ощущениями.

Дева

Хороший месяц для ремонта и покупки недвижимости! — радует гороскоп на декабрь. Но, все самые важные нюансы желтельно решить до 19 декабря, дальше период ретроградной Венеры может внести сложности в составлении документов и заключении договоров. Вы точно знаете, чем заняться в декабре! А если запланируете новогодний отдых, то также приобретите заветный билетик до середины месяца. Зато потом отдохнёте на славу и без проблем.

Весы

Весам в декабре стоит быть особенно осторожными, ведь ваша планета-управитель, Венера, после 19-го числа станет ретроградной. И, все, что касается любви и красоты будет подлежать пересмотру. Соответственно, под сомнение в первую очередь пойдут ваши отношения с постоянным партнером и возможные плановые перемены во внешности. Поэтому, если вы нацелены к Новому году успеть лечь под нож пластического хирурга, например, или даже всего лишь сделать креативное окрашивание, то постарайтесь управиться с подобными идеями до 19 декабря. Гороскоп на декабрь рекомендует посвятить основное время месяца обучению, новые знания дадутся вам лучше всего.

Скорпион

Гороскоп на декабрь 2021 советует Скорпионам воздержаться от излишних трат в этом месяце, и тем более не вкладывать средства в сомнительные предприятия. Сэкономив, вам хватит сейчас на самое главное — подарки на Новый год родным и близким и личные расходы. Месяц будет долгий и непростой, а ведь нужно подумать о деньгах на будущее, на которое, кстати, проще всего будет заработать в первой половине месяца. Отношения со второй половинкой в декабре могут быть особенно напряженными, будьте внимательны.

Стрелец

Стрельцов можно смело назвать счастливчиками месяца, везти вам будет буквально во всех жизненных сферах, — радует гороскоп на декабрь. Любовь и финансы — главные сферы, где вы будете преуспевать. Одиноких Стрельцов ожидает бурный, страстный роман. А представители этого знака в паре смогут развить уже существующие отношения, пусть даже через кропотливую работу над собой. Серьезным денежным тратам посвятите первую половину месяца, чтобы потом не пожалеть о приобретениях.

Козерог

Козерогов ожидает месяц «чистки» — предупреждает декабрьский гороскоп. Но такое положение непременно к лучшему. Вам многое предстоит проанализировать, избавиться от лишнего груза и тянущих вас назад людей. Но по другому сейчас достигнуть точки роста не получится. Чтобы вам было проще — выделяйте время на духовные практики, медитации, йогу, чтение книг по саморазвитию и психологии. Месяц самокопания и жизни интроверта без сомнений пойдет вам на пользу.

Водолей

Водолеи, в декабре у вас есть все шансы стать популярными, звезды на вашей стороне! Если вы давно планировали запустить рекламу в социальных сетях, освоить монтаж видеороликов для собственного креатива и внедрить свое творчество в массы, то сейчас самое время! Это еще не все сюрпризы декабря, обрадует вас это или нет, но кто-то из ваших бывших сексуальных партнеров явно хочет возобновить отношения и будет стараться это сделать. Может быть стоит поставить настойчивого кандидата в очередь со всеми остальными? Тем более, список ваших воздыхателей скоро можно будет распечатывать на несколько страниц!

Рыбы

У Рыб в этом месяце есть все шансы сделать стремительный рывок в карьере! — мотивирует гороскоп на декабрь 2021. Впрочем, работа и самореализация, это именно то, что будет доставлять вам самое колоссальное удовольствие в декабре. Что непременно к лучшему, ведь на новогодних праздниках вы точно не будете переживать за нехватку финансов. Вашей энергии в декабре хватит на самые трудновыполнимые задачи, даже те, которые прежде казались непосильными.