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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя ноября – с 29 ноября по 5 декабря 2021
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Коридор затмений подходит к концу! 4 декабря закончится самый сложный период этой осени. Солнечное затмение в Стрельце принесет разным людям совершенно разные возможности и плоды, но можно с уверенностью сказать, что все мы так или иначе отреагируем на этой астрологическое событие.

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Вся неделя станет по сути подготовкой к затмению, но будет в ней и несколько достойных внимания дней. Один из самых перспективных – понедельник: сотрудничество Марса с Нептуном активизирует интуицию даже у тех, кто не может ею похвастаться.

В этот день можно увидеть свои перспективы, наметить план достижения цели (и он сработает!), "раскусить" истинные цели человека, который вызывает у вас подозрения. Подходит понедельник и для творчества, шопинга, похода в парикмахерскую, водных процедур, плавания, психотерапии, медитаций и молитв.

Во вторник оптимистичный настрой укрепит соединение Солнца с Меркурием и их дружественный аспект к Сатурну. Холодная голова, горячее сердце, зоркий глаз – у нас будет все, что нужно для решения текущих задач, связанных с бизнесом, учебой, коммуникациями, документами.

Многим улыбнется удача на любовном фронте: влюбленные могут примириться, одинокие – познакомиться, заскучавшие – вдохновиться заново, благодаря гармоничному воздействию на Марс Венеры с Нептуном. Неплохо также будут складываться дела у людей, занятых искусством, а также у тех, кто хочет укрепить здоровье.

Начиная со среды, стоит замедлиться и поставить на паузу более-менее важные дела. Вообще неделя в целом не подходит для принятия глобальных и судьбоносных решений.

Само затмение весьма удачно приходится на выходной день – субботу. Поэтому вполне предсказуем совет звезд на этот уикенд: проводите его максимально безопасно. Оградите себя от рисков (в том числе финансовых) и устройте отдых в уютной милой обстановке. Ведь это будут первые декабрьские выходные, можно и о подготовке к Новому году подумать!

Овен

Затмение в родственном для вас знаке Стрелец может принести как позитивные, так и довольно острые ситуации. В любом случае, вам стоит быть начеку. Тем более, что вам будет важно не упустить шансы, на которые будет щедра ваша правящая планета – Марс. Будьте внимательны, не упустите удачу!

Телец

Пока весь мир занят затмением, у вас происходят свои интересные события, ведь главная для Тельцов планета Венеры всю неделю будет задействована в других планетарных взаимодействиях. Вы будете успешны в продажах и покупках, в творчестве и учебе, в любви и дружбе, переписке и общении.

Близнецы

Затмение в противоположном знаке всегда означает напряжение ситуации, а в вашем случае масла в огонь подольет Лилит в Близнецах. Могут активизироваться недруги, искатели компромата на вас. Откажитесь от алкоголя, сомнительных дел и связей. Будьте на стороне сил добра, в этом ваша сила.

Рак

Понедельник удачен для покупок, уходовых косметических процедур, оздоровительных мероприятий. Вторая половина недели – время бестолковое, когда мало что удастся довести до хорошего результата. Поэтому посвятите его мелким делам, накопившимся дома или на работе, учебе.

Лев

Затмение – серьезное испытание для Солнца, поэтому поставьте себе задачу не перегружать организм. Хорошенько высыпайтесь, больше гуляйте. Берегите отношения, причем не только любовные, но и, например, со своими детьми. Лечите душу искусством: рисуйте, слушайте классическую музыку.

Дева

Начало недели подходит для дел, связанных с недвижимостью: для регистрации, оформления документов. Может прийти информация или предложения, касающиеся улучшения жилищных условий. Затмение способно указать на уязвимости семьи или дома, испытать на прочность отношения с родными.

Весы

Не теряйте времени: уже в понедельник днем звезды сложатся в крайне выгодную для вас композицию. Удачно пройдут встречи, поездки. Вас порадуют покупки, знакомства. В день затмения будьте разборчивы в связях и контактах, не давайте обещаний и постарайтесь не садиться за руль.

Скорпион

Марс в вашем знаке в начале недели гармоничен и гибок. Вы сможете добиться успехов в тех сферах, где нужно адаптироваться или учиться, приживаться на новом месте. Затмение высветит финансовый подтекст в любых сферах жизни, даже в отношениях. Будьте внимательны, наблюдайте.

Стрелец

Затмение в вашем знаке – важное действо, которое может иметь далеко идущие последствия. Освободите неделю от дел, которые для вас особо значимы. Занимайтесь собой, оставьте за скобками чужие проблемы. А еще не пытайтесь придавать глобальное значение всем подряд событиям.

Козерог

Редкое позитивное сочетание планет в вашем знаке – соломка, которую заботливо подстелила вселенная. Что бы ни случилось, вы будете под защитой. Старайтесь делать добрые дела на этой неделе, помогайте ближним. В день затмения не идите ни у кого на поводу, избегайте людей – манипуляторов.

Водолей

С каждым днем все отчетливее будут проступать очертания проблем, с которыми вы столкнетесь на работе или в учебе. Если будете внимательны, сможете заметить это и вовремя принять меры. Затмение может изменить круг друзей, мнение о них или формат ваших отношений.

Рыбы

Первую половину недели вы будете находиться под влиянием приятных событий недавнего прошлого. Но не слишком расслабляйтесь – Марс ждет от вас активных действий. В дни около затмения могут происходить важные события на работе, в бизнесе, учебе – не торопитесь принимать по ним решения.

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Фото: www.globallookpress.com
29 ноября 2021, 08:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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