Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Велика вероятность развития холиваров на злободневные темы. Социальная активность у большинства знаков будет направлена на что-то глобальное, но есть список тем, которые все равно стоит избегать – это политика, религия и чужая культура, утверждает гороскоп на сегодня.

Овен

Овны сегодня будут отчаянно бороться за свое доброе имя. Представителей данного знака обвинят в злоупотреблении властью, неправильном распоряжении командными ресурсами и прочих прегрешениях. Чтобы сохранить лицо, ни в коем случае не оправдывайтесь: вы не сможете доказать всем свою невиновность, так что просто придерживайтесь буквы закона, не обращая внимания на врагов. Если моральное состояние будет неоднозначным, то физическая форма окажется на высоте. Вы даже сможете превзойти свои предыдущие рекорды.

Телец

Сегодня Тельцы смогут наверстать упущенное, за чем бы ни гнались. Духовный поиск заведет вас далеко от дома, и вы не сразу найдете дорогу назад. Причиной тому станет нежелание возвращаться. Вы устали от той обстановки, которая окружает вас сейчас, и вы всеми силами хотите ее изменить. Не удивительно, что приключения захватят вас с головой, гласит гороскоп на 15 августа. Единственная ниточка, связывающая вас обязательствами – дети. Ради них вы не только хотите стать лучше, но и не бросите все, что дорого.

Близнецы

Близнецов ждет продуктивная встреча с коллегой, только пройдет она в неформальной и даже дружественной обстановке. Ваши отношения могут стать не только началом нового проекта, но и перерасти в роман или крепкую дружбу. Если вы заинтересованы в продуктивной работе не поддавайтесь очарованию собеседника: вам будет непросто принимать объективные решения, если вы окажетесь во власти чувств. Также постарайтесь не отвлекаться и вести беседу предметно.

Рак

Лев

Представители данного знака сегодня проявят стремление в познании чего-то нового. Это могут быть как курсы повышения текущей квалификации, как и совсем новая сфера. Если намерены развиваться в незнакомом для себя направлении, не гонитесь за рейтингом преподавателей, советует гоороскоп на сегодня. Для вас главным окажется личный контакт, который вы найдете только при длительных поисках. Не надейтесь решить вопрос быстро и легко: эти знания обойдутся вам дорого в моральном плане.

От Львов сегодня потребуется гибкость мышления и мобильность. Те представители знака, кто тяжело и медленно "включается" в происходящее, мигом останутся в лагере аутсайдеров, пока остальные будут их обгонять. Сегодня ваш опыт второстепенен и на первое место выходит желание научиться чему-то новому. Если вам стыдно просить совета у подрастающего поколения, украдкой подпишитесь на тематические каналы или посмотрите ведо-гайд.

Дева

Девы узнают очень много о себе. И совсем не потому, что вас настигнет просвещение: старые знакомые, которых вы когда-то обидели, решат подпортить репутацию и распустят несколько неприятных слухов о вашем прошлом. Для вас история окажется давно забытой темой, которая не стоит переживаний, но ваши недоброжелатели будут считать иначе. Они попытаются извратить правду и использовать ее против вас. Совет от гороскопа на 15 августа: прежде, чем отвечать на нападки, заручитесь поддержкой и найдите свидетелей своей правоты.

Весы

Весы от природы обладают хорошей интуицией, что будет особенно кстати сегодня. Вы сможете не только сами избежать опасности, но и предостеречь тех, кто вам дорог от грядущих бед. Если вы живете в опасном регионе, где разворачиваются военные действия или свирепствует вирус, чуйка подскажет вам, когда и как избежать опасности. Возможно, вам светит долгая командировка и даже переезд в другую страну. Если знакомые будут отговаривать, слушайте не их, а свою интуицию.

Скорпион

Скорпионы переживают напряженный период и сегодняшний день станет в нем заключительным. Даже если ситуация не улучшится, вы просто перестанете принимать в ней участие. В пятницу случится неприятность на работе и последствия вам придется устранять с самого утра. Главное, сохраняйте позитивный настрой хотя бы на людях. Вам нельзя показываться на людях с поникшим видом. В любви вы найдете понимание только с тем, кто действительно дорожит вами и верит в вас. это уже дорогого стоит, говорит гороскоп на сегодня.

Стрелец

Стрельцы попадут под влияние планет и устремятся к власти: вам будет все равно, какой ценой достанется победа – вы будете добиваться своей цели, не глядя на жертвы. В какой-то момент все же постарайтесь остановиться и подумать о том, что останется после того, как вы получите желаемое. Может быть, цена окажется непосильной даже для такого упрямца как вы. Во второй половине дня вам попытаются втянуть в ненужный вам спор. Уклонитесь от этого, даже если очень захочется слить туда накопившийся негатив

Козерог

Козерогов ждет воссоединение с младшим членом семьи. Представители данного знака решат забрать ребенка из лагеря или от родителей, если отсылали его в разгар лета. Вы удивитесь тому, как ваша маленькая копия повторяет путь, которым вы сами шли когда-то. Разговоры о детских приключениях сблизят вас и помогут сбросить груз ответственности и предаться приятным воспоминаниям. В отношении финансов будьте осторожны: "под настроение" можете потратить крупную сумму денег, не заметив этого, предупреждает гороскоп на 15 августа.

Водолей

Водолеи проведут отличный выходной на побережье тихого водоема. Это может быть речка рядом с домиком в деревне или дача друзей. Если у вас есть дети, отличным решением станет бутик-отель или шале с бассейном и баней. Взрослые смогут хорошенько прогреться, а малыши – набегаться, наиграться и наплескаться. При выборе места отдавайте предпочтение хорошо оборудованным зонам отдыха без видимых следов плесени и ржавчины – если зараза попадет в организм, придется долго лечиться.

Рыбы

Рыбам на этих выходных доведется принимать гостей, которым они не рады. Если вы совсем не готовы заниматься непрошенными дальними родственниками, чей приезд скорее огорчение, чем повод для счастья, говорите об этом до того, как они объявятся на пороге. Ваша боязнь обидеть людей сыграет с вами злую шутку, потому что конфликт в итоге получится серьезнее, чем обвинения в душевной черствости. Научитесь уже не создавать себе лишних проблем, рекомендует гороскоп на сегодня.

