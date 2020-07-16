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Гороскоп
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Солнце призывает нас начать неделю в щадящем режиме: светило находится в последних градусах Рака, а в такие моменты оно всегда ослаблено. Вместе с ним замедляемся и мы: энергии становится меньше, сил – тоже. Поэтому до среды стоит поберечь себя и свое здоровье: не злоупотреблять спортом, нагрузками на работе и на даче.
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Начиная со среды обстановка изменится – Солнце войдет в знак Льва, зажигая в нас огонек желаний, предупреждает астролог Лилия Любимова. К этой энергии подключится парочка Меркурий – Уран, чье воздействие сделает нас более энергичными, любознательными, креативными, готовыми к смелым экспериментам и поступкам.

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Среда, четверг и пятница идеальны для учебы и деловой активности. Планируйте на эти дни презентации, прямые эфиры, мозговые штурмы, научную работу, собеседования и деловые встречи.

Выходные станут плавным продолжением этого тренда: интеллектуальные способности у большинства людей будут по-прежнему на высоте. Если вы пишете книгу или диссертацию, обязательно воспользуйтесь этим периодом.

Ну а тех, кто любит не только славно потрудиться, но и отдохнуть, звезды тоже не обделят: уик-энд прекрасно подходит для романтики, любви, дружеского общения и яркого летнего отдыха.

Овен

Творческим Овнам стоит бросить все, и переключиться на свои креативные задачи. Вы сможете завершить начатые проекты и начать новые, придумать оригинальные решения. Если есть потребность, можно менять стиль в одежде, прическу, цвет волос, макияж. Желающим заняться спортом звезды помогут сделать это хорошей привычкой.

Телец

У Тельцов выстрелят дела, связанные с коммуникациями. Деловые письма, посты и вообще любые тексты будут получаться очень живыми и затронут нужные струны в душах читателей. Если нужно сделать важный звонок, подать жалобу, обратиться к чиновникам, делайте это на текущей неделе, и ваш запрос не останется без ответа.

Близнецы

В жизни Близнецов все неплохо, кроме одного: где-то, в какой-то сфере жизни, вас пытаются обмануть или ввести в заблуждение. Не исключено, что вы и сами обманываться рады – питаете иллюзии о ком-то или о чем-то. Ситуация может зайти далеко, если вы не возьмете ее под контроль и не докопаетесь до истины!

Рак

Солнце покидает ваш знак – это не хорошо и не плохо, но особенно чувствительные Раки могут ощущать некоторое опустошение в этот период. Старайтесь больше отдыхать и проводить время с приятными для вас людьми – друзьями, единомышленниками. На этой неделе такое общение принесет не только удовольствие, но и новые знания, идеи.

Лев

С днем рождения, Львы! Начиная со среды вы – в центре внимания, и это вам по душе. Если между веселыми тусовками у вас останется время, посвятите его учебе, чтению или иностранным языкам. Это прекрасная неделя для Львов – преподавателей и студентов, ученых, юристов, историков и путешественников.

Дева

Девы стоят особняком на этой неделе – кажется, всеобщее оживление обходит этот знак стороной. Вам, в отличие от других, захочется не общаться, а наоборот, уединиться, скрыться от чужих глаз. В этом случае не насилуйте себя, поступайте так, как вам комфортно. Посвящайте время семье, работе, заготовкам, работе в саду.

Весы

На работе у Весов по-прежнему много разговоров. Приходят новые инструкции, документы, письма, все это обсуждается как официально, так и кулуарно. Весам-предпринимателям и бизнесменам на этой неделе хорошо строить стратегические планы, заниматься маркетингом и рекламой, читать книги о продвижении.

Скорпион

Личная жизнь Скорпионов может оживиться на этой неделе. Новое знакомство или возобновившиеся старые связи заставят вспомнить о том, что вы по-прежнему интересны противоположному полу. В деловой сфере удачными будут переговоры тет-а-тет, поиск партнеров и партнерских программ.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется заниматься вещами совершенно неинтересными– налогами, страховками, алиментами, пособиями. Будь ваша воля, вы бы вообще этим никогда не интересовались, но жизнь заставляет! Ищите утешение в общении с друзьями, от них в эти дни придет что-то интересное, захватывающее.

Козерог

Любовь и романтика не чужды Козерогам! Звезды обещают интересные события в этой сфере: знакомства, флирт, страстную переписку, комплименты и даже беременность. Желающим стать привлекательнее, можно отправляться к стилистам, парикмахерам, стоматологам. Будет удачным шопинг, посещение салонов красоты.

Водолей

Водолеи все чаще проводят время дома, и это вполне закономерно: звезды говорят, что именно там сейчас происходит все самое интересное в вашей жизни. Эта неделя не станет исключением: вам понравится делать что-то для своей семьи, заниматься кулинарией или рукоделием, украшать интерьер или поучиться ландшафтному дизайну.

Рыбы

Весной этого года вы столкнулись с проблемами, которые, как казалось, ушли в прошлое. Но на этой неделе станет понятно, что история пока остается актуальной. Вам нужно хорошенько подумать, изучить все аспекты вопроса и принять решение. Помощь в этом следует искать в самом ближнем круге – у братьев и сестер, друзей, коллег.

Гороскоп на июль 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

16 июля 2020, 17:56

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