Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

"Пауза в этом деле вовсе не будет полезна, ведь фактически вы находитесь довольно близко от той черты, когда результат уже будет заметен невооруженным взглядом, что без сомнения способно вас порадовать. Однако для того, чтобы до нее дойти, надо активно поработать. И акцент тут именно на активности (конечно, разумной и приложенной в нужном месте), ведь это тот случай, когда количество должно постепенно перейти в качество", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Если у вас в эти дни что-то не получается, то не сдавайтесь с первого раза. Напротив, имеет смысл попробовать еще и еще раз, держа в голове идею о том, что капля камень точит.
В то же время, сказать, что все будет легко, нельзя. Определенные помехи на епути будут, даже несмотря на близость результата. В первую очередь стоит отсекать и игнорировать болтливых доброжелателей, вербальные советы со стороны и вообще всех знакомых-приятелей, пытающихся в это дело влезть, если вы их туда не приглашали.
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