Совет на выходные 16-17 мая 2020 года

Эти выходные хорошо будет провести активно, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах. Даже если активность ограничена, все равно, вариант – лежать амебой и время от времени вяло шевелиться при крайней необходимости, будет худшей опцией проведения ближайших пары дней.

"Отличной идеей будет активизировать какие-то процессы, которые раньше были в полудремотном состоянии. Особенно это касается планов на будущее, реализации ваших мечтаний, а также взаимодействия с единомышленниками и какими-то коллективами людей, с которыми вы связаны", – объяснила синхролог Наталья Ковалева.

Впрочем, пробуждение ото сна практически в любых областях в эти дни будет только приветствоваться. Причем, если вы ощущаете нехватку энергии на реальные действия, то начните хотя бы как-то шевелиться. Придется хотя бы лечь в направлении вашей мечты, говорит Ковалева. Возможно, активизация будет очень условной, но даже первые маленькие шажки в нужном направлении будут полезны и заметны. просто не отнимет у вас энергию, а, напротив, придаст ее вам.