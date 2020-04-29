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Гороскоп

Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Узнайте в гороскопе, что готовит вам 30 апреля 2020 года. Как звезды повлияют на события четверга, читайте на "Дни.ру".
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Овен

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Сегодня Овнам нужно проявить житейскую мудрость, основанную на их жизненном опыте. Старайтесь смотреть на любую проблему комплексно, не отдавайтесь в плен эмоций, используйте воспоминания о ситуациях, когда вы действовали правильно и выходили победителями. Если кто-то попросит совета или помощи – постарайтесь дать их страждущим. Также гороскоп предупреждает, что в четверг, 30 апреля, следует отказаться от любых веществ, дурманящих сознание.

Телец

Тельцам сегодня, вероятно, будет очень хотеться сбежать от реальности, максимально оградиться от ситуаций, которые требуют от вас ответственности и сулят высокие риски. Но гороскоп предупреждает, в этот четверг избирать тактику страуса, спрятавшего голову в песок – не лучший выбор. Проявить волю и аккуратность – и тогда шансы на успех будут весьма неплохими. А вот в случае уклонения от невзгод – они могут все равно догнать вас позже. Действовать лучше сейчас.

Близнецы

Сегодня у Близнецов высока вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Тем не менее, раздоры могут оказаться и полезными. Вы можете лучше узнать позицию других людей и прийти к новым договоренностям в неких вопросах. Также может сделаться так, что кое-какие вещи, которые держались в тайне от вас, станут явными. Что касается здоровья, то гороскоп предписывает в четверг, 30 апреля, ограничить вредные привычки, иначе последствия могут быть негативными.

Рак

Ракам сегодня главное суметь признать собственные ошибки. Люди, скорее всего, простят вас, а дальнейшей конфронтации или обид удастся избежать. При этом не стоит слишком сильно критиковать себя и ударятся в самоуничижение. Это должен быть взрослый, взвешенный и конструктивный подход. Гороскоп также говорит, что в этот четверг следует уделить внимание мелким нюансам в работе, что-то малозначимое, на ваш взгляд, пропущенное мимо внимания, может в итоге сильно повлиять на исход дела.

Лев

Сегодня Львы, скорее всего, смогут получить признание и высокую оценку их деятельности. Это может быть связано с работой, семьей или даже просто хобби. День может оказаться весьма продуктивным, используйте приходящие к вам возможности по полной программе. Чтобы добиться успеха, также нужно все тщательно спланировать и сосредоточиться на одной цели, отбросив все мешающее и несущественное. Гороскоп обнадеживает, даже если впереди длинный и тяжелый подъем вперед и вверх, вам он вполне по плечу.

Дева

Если вы находитесь в процессе обучения или повышения квалификации, изучаете новые навыки, осваиваете технику – можно ожидать, что эти занятия будут весьма плодотворными. Главное взять волю в кулак и проявить аккуратность и вдумчивость. Также сегодня, в четверг, 30 апреля, следует быть более чуткими к близким людям. Ваше безразличие или холодность может уколоть их, что вернется к вам обратно в ближайшие несколько дней.

Весы

Сегодня день может показаться вам очень тяжелым и напряженным. Но стоит помнить, будет происходить много ключевых событий, которые будут влиять на будущее. Поэтому из всех ситуаций нужно попытаться выйти на высокой победной ноте. Запаситесь силами, решимостью и вдохновением – и тогда все получится. Также гороскоп говорит, что данный период благоприятен для формирования нового видения своего будущего – смело мечтайте и стройте планы.

Скорпион

Скорпионам сегодня не следует проявлять эгоизм. Помогайте, делитесь, кооперируйтесь для совместного достижения цели. Помните – целое качественно больше суммы своих составляющих. Если вы сможете выстроить взаимно питательную среду, то ваша энергия вернется к вам с прибытком. Также гороскоп советует в этот четверг не бояться нового и не убегать от трудностей. Весьма вероятны новые полезные знакомства.

Стрелец

Сегодня стоит уделить внимания семье и любовной сфере. Постарайтесь побольше давать и поменьше требовать взамен. Скорее всего, сейчас ваши близкие гораздо более уязвимы и ранимы, чем кажется. Постарайтесь создать дружелюбную атмосферу спокойствия и понимания. Гороскоп также говорит, не ввязывайтесь в четверг, 30 апреля, в конфликтные ситуации на работе, особенно если они напрямую вас не касаются. Иначе все собаки могут быть спущены именно на вас.

Козерог

У Козерогов сегодня может быть неважное нестроение. В голову могут лезть мысли о прошлых неудачах и расставаниях. Вы можете столкнуться со застарелыми страхами и сомнениями, которые, как вы думали, вы оставили позади. Не стоит окунаться в эти переживания с головой, постарайтесь смотреть на вашу жизнь более оптимистично. Также гороскоп предупреждает, что в этот четверг не стоит легкомысленно относиться к денежным вопросам. Если это возможно, постарайтесь не делать отсрочек в оплате (требующих перевода с вашей стороны, или тех, что вы ждете сами).

Водолей

Сегодня у вас могут появиться сомнения, и отсутствие веры в то, что вы делаете. Возможно, вы слишком быстро шли в стремлении достигнуть цели, но результат получается не тот, что вы ожидали. Гороскоп советует, пусть все пока идет, как идет. Ответы придут чуть позже. Возможно, вам стоит разбить одну большую цели на цепь мелких шагов. Ну а если вы решите, что вам точно "не туда" – меняйте направление своего движения. Но это должно быть обдуманное решение.

Рыбы

Рыбам сегодня следует любить и ценить себя. Кризис самооценки может серьезно навредить. Помните, что во многом результат зависит от того, как вы сами относитесь к себе и к ситуации. Как говорится, каждому воздается по его вере. Поэтому действуйте смелее, решительнее и на позитивном фоне. Вы не обязаны соответствовать некому стандарту, особенно если он кем-то навязан. Также гороскоп говорит, что в четверг, 30 апреля, стоит обязательно оставить время на качественный отдых. Недосып или упадок сил могут негативно проявиться в ближайшем будущем.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

29 апреля 2020, 18:24

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