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Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта 2020 года

Фото: pixabay.com
Главной героиней этой недели будет планета красоты и любви Венера, которая будет устраивать нам американские горки. Прямо с понедельника она активно идет на конфликт с блюстителем кармы Сатурном, из-за чего в наши отношения с партнерами ворвется разочарование, холодность и упреки.
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"Начало недели, время вплоть до среды, не подходит для кардинальных перемен (в том числе во внешности), бракосочетаний и финансовых вложений. Многие дамы вдруг остро почувствуют, что их не любят или даже избегают. Уверенность в себе тоже может покинуть и захочется срочно что-то с собой сделать. Но, точно не стоит. Да, такой уж Сатурн. Не нужно впадать в панику, потерпите до четверга, когда в нашу жизнь придет настоящая весна! Мы быстро занырнем в круговорот любви и эмоций, ведь 5 марта, прямо в преддверии женского праздника, Венера перейдет в знак сладострастного и любвеобильного Тельца. Вся неуверенность мгновенно улетучится и возникнет ощущение, что весь мир у ваших ног. Но, на этом выкрутасы Венеры не завершатся, - рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – Ей так захочется любви, что остановить нас будет просто невозможно. Виной тому будет непредсказуемый и брутальный Уран, к которому она придет в тесные объятия прямо к 8 марта. Начиная с четверга и до воскресенья в жизнь многих из нас личная жизнь выйдет на первое место. Чувства заискрятся, захочется экспериментов, чего-нибудь новенького или кого-нибудь новенького, меньше думать, а быстрее заключать в объятия объект своих желаний. Так что смело можно готовиться к любви с первого взгляда, новым скороспелым романам и другим приятным неожиданностям".

Деньги тоже могут прийти неожиданно. Но, и так же быстро покинуть ваш кошелек, в связи с необходимостью срочно скупить все красивое и дорогое на очередной распродаже. "Напоминаю, что в период ретроградного Меркурия, который продлится вплоть по 10 марта, за покупками лучше не отправляться. И к завязывающимся отношениям тоже стоит присматриваться подольше. Ведь партнеры, скорее всего, будут из прошлого, которые ранее уже делали забеги в ваше сердце. И, что, опять будете экспериментировать и трепать себе нервы? Не спешите. Наберитесь терпения и включите мозги! Потяните время и перенесите "любовные баталии" на недельку, а может и две, чтобы потом не было мучительно больно за то, что вас использовали и позвонить даже забыли", – советует Юлия Урусэль.                           

Овен

Для Овнов на этой неделе главное действовать и не распыляться по мелочам.
Если как следует распределить силы и время, то можно изменить свое будущее к лучшему. Проблемы не станут для вас преградой, а легко решатся и отойдут на второй план.

На работе вы окажетесь в центре внимания. Руководство будет довольно вашей работой и вознаградит за труды по максимуму. Но высока вероятность, что сейчас вы достигли всего, чего хотели. В этом случае звезды советуют задуматься, куда двигаться дальше. Стоять на месте чревато скукой и разочарованием в любимой профессии. Не упустите на редкость благоприятное время для развития своего дела, вплотную займитесь продвижением и усилением своей позиции среди конкурентов.

В личной жизни все просто отлично. Любые семейные дела, торжественные мероприятия, встречи пройдут как нельзя лучше. Звезды предупреждают, что велика вероятность возобновления разорванных отношений. Но при условии, что оба партнера действительно любят и готовы поработать над собой. Овны-одиночки могут встретить свою вторую половинку, даже если совсем этого не ждут.

Телец

Тельцам предстоит непростая неделя. Вероятнее всего вам придется столкнуться с трудностями и проблемами. Вы будете вынуждены приложить немало сил и терпения, чтобы уладить дела. Увы, необязательно ваши старания увенчаются успехом. Во-первых, на этой неделе могут активироваться враги, которые жаждут посмотреть, как вы выкарабкиваетесь из неблагоприятной ситуации, и ждут вашей неудачи.
Во-вторых, слишком много сил уйдет на решение проблем. Вы будете физически и эмоционально опустошены. Звезды предупреждают о высокой вероятности, финансовых потерь. Будьте аккуратны с деньгами.

На работе тоже не обойдется без неприятных сюрпризов. Строгие и нестандартные требования руководства, сжатые сроки сдачи проекта, сложные новые задачи попортят вам нервы. Но звезды утверждают, что вы справитесь с работой, если правильно составите план и будете неотступно его придерживаться.

Между вами и вашей второй половинкой могут возникнуть конфликты, которые потянут да собой целую вереницу ссор, претензий и обид. Попробуйте свести выяснения отношений к минимуму, держите себя в руках.

Близнецы

У Близнецов неделя пройдет в делах и заботах. Для достижения целей вам пригодится упорство и терпение, потому что идти к желаемому придется медленно и обдуманно. Ежедневная рутина, вероятно, вам надоест, но не стоит сворачивать с такого долгого и непростого пути. Если справитесь с неприятными эмоциями, обязательно получите прекрасный результат.

Работать, скорее всего, придется больше и старательнее. Велика вероятность, начала нового проекта, для которого придется научиться чему-то новому. Но ваше трудолюбие и целеустремленность помогут вам преодолеть любые преграды и завершить дело вовремя. Результаты вашей работы обязательно отметят и оценят. Если вы в настоящее время заняты поисками работы, на этой неделе вам улыбнется удача: вы обязательно получите должность своей мечты.

В делах амурных тоже не обойдется без работы. А конкретно работы над собой и вашими отношениями с любимым человеком. Вы и сами понимаете, что чем больше отдаете тепла, заботы и любви, тем больше получите в ответ. Одинокие Близнецы, возможно, почувствуют, что готовы к новым отношениям.

Рак

У Раков впереди хорошая неделя. Вам будет сопутствовать удача, особенно это касается финансов. Например, велика вероятность выиграть денежный приз в лотерее или получить приятный подарок. Серьезных изменений в других сферах жизни не ожидается. Но если они будут, то только положительные.

На работе Раки получат по заслугам. Самое время вспомнить, какой вы работник. Ответственным, трудолюбивым и целеустремленным звезды обещают премию, повышение или новые интересные проекты.

В личной жизни будет ощущение, что все идет так, как надо. Вы будете чувствовать себя комфортно в том состоянии, в каком находитесь сейчас и, скорее всего, не захотите никаких перемен. Возможно, это мимолетное состояние, а, может, оно затянется надолго. В любом случае, главное – быть счастливым.

Лев

Львов ждет неделя, благоприятная для выполнения самых смелых планов. Ваше умение вовремя собраться, уверенно идти к цели и понимать, чего хотите, очень вам пригодятся. План, который приведет вас к успеху, должен быть четким, продуманным и подробным. Тогда и достижение вас порадует. Звезды рекомендуют не обращать внимания на эмоции, которые могут сбить с пути или притормозить движение к желаемому.

На рабочем месте вас ждут успех и уважение. Вы прекрасно справитесь со своей работой, сможете свести возможность ошибок к нулю и заслуженно будете считаться одним из лучших работников.

В любовных отношениях звезды советуют быть помягче. Иначе ваш боевой настрой грозит перерасти в агрессию по отношению к партнеру.

Дева

У Дев впереди активная неделя. Если раньше вы переживали не лучшие времена, то на наступающей неделе они, наконец, закончатся. Звезды утверждают, что вы постоянно будете находиться в движении. И все равно с трудом получится успевать за событиями, которые происходят вокруг. Высокий темп жизни и постоянная занятость не дадут расслабиться ни на минуту. Возможно, вы отправитесь в путешествие или деловую поездку.

В профессиональной сфере могут появиться новые задачи, которые вы вполне способны решить, приложив максимум сил и опыта. Приготовьтесь к тому, что придется принимать решения быстро, не задумываясь. На долгие размышления просто не будет времени. Давние проекты благополучно завершатся. На этой неделе велика вероятность продвижения по карьерной лестнице.

В делах амурных возможны сюрпризы. Буквально, как в песне: любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. А также нагрянуть может предложение руки и сердца, страстный роман или влюбленность. Семейные пары укрепят свой союз и освежат чувства.

Весы

В жизни Весов произойдут глобальные перемены. Возможно, это будут новые отношения, смена работы, рождение ребенка, развод, изменение взгляда на мир. Да все что угодно. Причины, по которым перемены ворвутся в вашу жизнь, тоже неизвестны. Вы окажетесь перед лицом нового и неизведанного, но при этом дверь в прошлое закроется за вашей спиной. Лучшее, что сейчас можно сделать: морально подготовиться к будущему, принять возможность перемен и смело двигаться дальше.

Скорпион

У Скорпионов впереди не самая продуктивная неделя. Ваше восприятие мира, скорее всего, будет немного искажено. Возможно, это влияние весны. Вы окажетесь перед выбором, куда двигаться дальше. Для Скорпионов на этой неделе характерно легкомыслие, отступление от правил и взгляд на мир через розовые очки. Звезды рекомендуют не торопиться и обдумать выбор как следует. Постарайтесь отключить эмоции, которые сильно на вас влияют, и четко представьте цель. Если не получается, лучше перенести важное решение на потом.

Работа пойдет хорошо только у тех, кто занимается творчеством. Всем остальным остается переждать период нестабильности и запланировать завершение и начало новых проектов на более благоприятное время.

Серьезные отношения уйдут на второй план. Вам захочется флирта, романтики, мимолетных увлечений на одну ночь. Это неплохо для свободных Скорпионов. Они смогут развеяться и не переживать о последствиях. Но людям в отношениях стоит как следует подумать прежде, чем поддаваться эмоциям.

Стрелец

Стрельцам на грядущей неделе придется обдумывать каждый свой шаг. Вам стоит внимательно относиться ко всему, что вы делаете. Только честность и дотошное соблюдение законов и правил приведут вас к успеху. Звезды рекомендуют прислушиваться к интуиции, но не верить ей слепо. Лучше посмотреть на ситуацию с разных сторон, и только после этого принять верное решение.

В профессиональной сфере вам предстоит много общаться с коллегами, помогать им и даже учить тому, что сами очень хорошо умеете делать. Не исключено, что и вы отправитесь на обучение или повышение квалификации. Знания лишними не бывают. А если вы сумеете правильно их применить, обязательно получите повышение и уважение руководства.

В личной жизни честность и искренность выйдут на первый план. Не допускайте даже мысли об измене или намека на флирт. Это может серьезно подпортить отношения.

Козерог

У Козерогов неделя пройдет отлично. У вас появится шанс как следует отдохнуть, пообщаться с друзьями и близкими, познакомиться с новыми людьми. В наш век бесконечной спешки – это действительно бесценная возможность. Не упустите ее. Приятные встречи и разговоры по душам не позволят скуке и грусти портить вам жизнь. Всю неделю вы будете пребывать в прекрасном настроении.

На работе вас ждет успех, если применить к делу воображение, принимать нестандартные решения. Козероги-соискатели без труда найдут работу, связанную с творческим потенциалом и креативным мышлением.

На этой неделе ваши отношения с любимым человеком можно назвать идеальными. Вы с трепетом и нежностью будете ждать каждой встречи даже после часовой разлуки. Высока вероятность получить или сделать предложение руки и сердца. Козероги-одиночки не останутся без внимания противоположного пола. Они вполне способны привлечь партнера, с которым останутся рядом надолго. Но звезды предупреждают, что есть шанс сблизиться с человеком, очень похожим на вашу прошлую любовь. Может быть, прежние чувства не остыли, а, может, вы снова выберете тот же типаж.

Водолей

Водолеям предстоит замечательная неделя. Звезды обещают: все, что вы задумаете, обязательно исполнится. Причем в самом лучшем виде. Конечно, придется приложить усилия, не исключены преграды, но результат обязательно будет положительным. Если вдруг вы почувствуете, что не справляетесь, к вам на помощь придут друзья и близкие. А вместе вам не страшны никакие помехи. На этой неделе возможны поездки и путешествия, от которых вы получите истинное удовольствие.

Звезды отмечают, что на работе вас ждет успех и признание. Готовьтесь получать похвалы и денежное вознаграждение. Вы это заслужили. Благоприятное время для переговоров, заключения новых контрактов и командировок. Водолеям, которые ищут работу, удастся устроиться на должность своей мечты.

В личной жизни полное взаимопонимание, нежность и любовь. Если раньше ссоры обиды портили вам жизнь, то на этой неделе они, к счастью, отступят. Одинокие Водолеи, вполне вероятно, встретят свою любовь.

Рыбы

Рыбы на этой неделе получат шанс исполнить самые заветные мечты. Вам стоит быть внимательным, чтобы не упустить возможность, подаренную судьбой. Для достижения вожделенной цели придется приложить усилия, но вы обязательно справитесь.

В профессиональной сфере звезды рекомендуют заняться саморазвитием и подумать об изменении сферы деятельность. Возможно, вы давно хотели перемен, но не решались. Не сомневайтесь, пробуйте. Ваша судьба в ваших руках.

В делах амурных царит гармония и любовь. Каждая минута, проведенная с любимым человеком, принесет вам удовольствие. Сейчас вы близки как никогда. Наслаждайтесь. Одиноким Рыбам, которые мечтают об отношениях, звезды советуют смотреть по сторонам. Вы можете встретить свою вторую половинку где угодно и когда угодно.

27 февраля 2020, 12:28

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