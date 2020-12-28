Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год

По словам знаменитости, тема с одеждой порядком переоценена. Как отметила телеведущая, от цвета блузки, увы, ничего не зависит. "Не повернутся вспять реки и не поднимут пенсию всеи? стране (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заверила Василиса Володина.
При этом она добавила, что каждый сам для себя решает, в чем встречать Новый год 2021, главное, чтобы это выглядело уместно, а человеку было комфортно. По мнению астролога, баловство с одеждой на праздники – способ сконцентрироваться на идее самого наступающего года.
Василиса Володина рассказала, что в 2020-й был годом Луны, и ее влияние ослабнет только в марте, поэтому пижамы еще рано снимать. А вот наступающий год подвластен Сатурну, что значит строгость и дисциплину во всем, так что для празднования отлично подойдут костюмы и деловые платья.
Телеведущая рассказала, в чем встречать Новый год 2021 лучше всего. По мнению Василисы Володиной, актуальнее прочего – сочетание белых и черных цветов, прозрачные ткани и многофункциональность.
"Короче, отправляи?тесь искать костюм зебры и не забываи?те о социальнои? дистанции", – пошутила астролог.
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