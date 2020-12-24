Раки лучше заняться созданием уюта, Овнов ждет день, полный стресса, а Козерогам пора отдохнуть. Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, советует отказаться от решения срочных вопросов и отложить дела на несколько дней.

Овен

У Овном, скорее всего, будет стрессовый день на работе и в личной жизни. Плохая погода, накопившаяся работа, усталость, новости из внешнего мира – все это не добавляет радости. Чтобы вывести настроение из штопора и наполниться энергией, постарайтесь минимизировать контакты с людьми. Также Овнам не стоит заниматься решением денежных вопросы и собираться в путешествие.



Телец

У Тельцов в пятницу начнутся долгожданные перемены в жизни. День прекрасно подходит для бытовых дел – ремонт, покупка новой мебели или же просто перестановка в квартире сделают вас значительно счастливее. Главное сегодня для Тельцов отбиться от советчиков, которые будут высказывать непрошенное мнение. Помните: вы должны все делать только так, как удобно вам.



Близнецы

Сегодня Близнецы не готовы брать на себя ответственность. В эту пятницу лучше всего отстраниться на время от решения текущих задач и расслабиться – отдыхать тоже иногда стоит. Во второй половине дня постарайтесь провести время с семьей, чтобы не потерять близость, которая сейчас вам нужна как никогда. Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, советует Близнецам не искушать судьбу и отложить дела до понедельника.

Рак

Раки в эту пятницу заняты созданием уюта. Кажется, вы наконец готовы посвятить себя домашним хлопотам и получить от этого удовольствие. Во второй половине дня лучше всего провести время с друзьями – это будет не только приятно, но и плодотворно. Есть вероятность, что в процессе общения к вам придет гениальная идея, которая в будущем принесет доход. Однако Ракам стоит избегать конфликтов.

Лев

Львы в эту пятницу будут чувствовать себя абсолютно обессиленными. Сидеть на месте не получится – вероятно, перед новогодними праздниками у вас много дел, требующих быстрой реакции. Вторая половина дня обещает Львам долгожданное спокойствие и умиротворение. Лучше всего провести это время с близкими или возлюбленным.



Дева

У Дев сегодня насыщенный день. Вам хотелось бы остаться наедине с собой, но долг зовет. Что ж, постарайтесь свести к минимуму общение с людьми, особенно с теми, кто не входит в ближний круг общения. Рабочие вопросы не торопитесь решать наскоком, сегодня Девам потребуется время, чтобы найти ответы – будьте внимательны даже в элементарных вопросах. Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, рекомендует воздержаться от поспешных выводов.

Весы

Сегодня Весы будут чувствовать себя неотразимыми. Постарайтесь применить все свое обаяние для решения рабочих вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по карьерной лестнице – сегодня у Весов есть все шансы на это. Также эта пятница отлично подойдет свиданий и поддержания близких отношений с тем, кто действительно нравится.



Скорпион

Скорпионам стоит отвлечься от решения глобальных проблем и заняться текущими задачами. Постарайтесь выстроить с коллегами и домашними конструктивный диалог: откажитесь на некоторое время от критики, прислушайтесь к желаниям партеров. Вечером лучше всего сосредоточиться на саморазвитии. Скорпионам не стоит оставлять недоделанные дела до понедельника.



Стрельцы

Стрельцам в эту пятницу желательно отказаться от вечеринок в незнакомых компаниях – есть риск нарваться на неприятности во второй половине дня. Также сегодня вам не стоит погружаться с головой в решение любовных вопросов – скорее всего, вы пока не можете трезво оценить взаимоотношения с партнером. Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, советует Стрельцам воздержаться от спонтанных решений.

Козерог

Козерогам нужно отдохнуть от суеты и работы. Утром в пятницу лучше всего порадовать себя маленьким пустячком – например, походом в салон красоты или на массаж. А вот вторая половина дня подойдет для работы – вы будете полны энергии и сил. Не тормозите в решении вопросов, связанных с жильем или недвижимостью. Сегодня Козерогам есть резон заняться денежными аспектами.



Водолей

У Водолеев наблюдается период повышенной раздражительности. К сожалению, ближайшее время никак не получится усмирить негатив, поэтому придется учиться контролировать эмоции. Вечер пятницы Водолеям стоит посвятить себе и хорошенько отдохнуть – кажется, следующая неделя обещает быть сумасшедшей. Во второй половине дня вас может ждать приятный сюрприз от второй половинки.



Рыбы

Рыбам сегодня не стоит зацикливаться на неудачах, лучше сосредоточиться на том, что у вас получается лучше. В эту пятницу лучше всего отстраниться о конфликтов, которые порядком подзатянулись. Рыбам необходим покой и сосредоточенность на внутренних процессах. Постарайтесь воздержаться от шумных компаний и провести вечер наедине с собой. Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2020 года, советует поразмышлять над будущим.