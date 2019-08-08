"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой

"Их семейные отношения длятся так долго, что любовь переросла в нечто очень теплое и глубокое. В их жизни было все – и радость, и горе. Были моменты ссор и почти расставаний. Но эта пара на каком-то ментальном и энергетическом уровне не может обойтись друг без друга. Как бы не обсуждали их, карты говорят одно: эта семья проживет вместе до конца дней своих", – уверена ясновидящая.

Даже если бы они и решили бы развестись, Рыбин никогда не стал бы делить что-либо с Сенчуковой, и просто ушел бы, для того, чтобы снова вернуться. Отсюда и совершенно не типичный случай, когда два человека в семье заболевают одной болезнью. Болезнь сама по себе смертельная. Карты говорят о том, что это все неспроста, – считает Абравитова. – Эти люди вызывали огромное количество зависти по отношению к своим персонам. Завидовали их семейному счастью, взаимопониманию, профессиональному успеху и успеху у зрителей, всенародной любви к ним. Более того, здесь даже есть тема материальной зависти. Кто-то считал, что они невероятно счастливы, богаты и живут в благодати, все им дается легко и без всяких хлопот. Кто-то взял и решил вот так. И этот кто-то пошел на крайние меры. Конечно, с одной стороны это медицинское заболевание. Но с другой, карты говорят о том, что болезнь была внедрена обоим эзотерическими методами. Назовем это магией".

Кто-то называет это порчей, но Абравитовой больше импонируют универсальные и доступные термины, которые трактуют порчу как энергетическую атаку. Атака на семью Рыбина и Сенчуковой увенчалась успехом, но злопыхатели не учли то огромное количество любви, которое направлено на эту пару. Все мы знаем, что Виктор и Наталья невероятно светлые, добрые и чистые душой. Они глубоко верующие, и это помогло им вылечиться от этого недуга. Вместе достойно прошли все испытания, после которых они обновились духовно.

"Пара всегда будет находиться под наблюдением врачей, но им сейчас ничего не грозит, уверена ясновидящая. У них поменялось мировоззрение от всего этого кошмара. Эти люди еще больше полюбили жизнь, еще больше стали ценить человеческие отношения. Жернова, через которые Рыбин и Сенчукова были пропущены, только укрепили их союз. И то, что сейчас болезни нет, это заслуга не только медиков. Энергетические атаки, особенно в таком ключе, не вылечить медикаментозно. У семьи есть какой-то друг целитель и духовный практик, он, можно сказать, приложил руку к решению их проблем со здоровьем. Он владеет всеми техниками защиты и вместе с врачами отодвинул болезнь на задний план", – заключила Абравитова.

