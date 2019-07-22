Рыбин откровенно о разводе с Сенчуковой и разделе имущества

Почти 30 лет Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова состоят в браке. У артиста двое детей: дочь и сын. Впрочем, наследница у него родилась в предыдущем браке. Она служит в полиции, поэтому исполнитель часто переживает за нее. "Работа все-таки не из простых, а повышенной опасности. А вот родственными отношениями не злоупотребляю. Даже если так случится, что меня вдруг остановит страж порядка, дабы проверить документы, козырять связями не стану", – отметил солист группы "Дюна".
От отношений с Сенчуковой у Рыбина сын Василий, которому уже 20 лет. Молодой мужчина обладает привлекательной внешностью, поэтому часто снимается в качестве модели. Со стороны кажется, что Наталья и Виктор – идеальная пара. Сам певец не скрывает: "Я самый счастливый человек в мире. А еще семейный до мозга костей, что очень дисциплинирует и накладывает отпечаток на все мои поступки".
Артист заявил, что никогда не разведется с Натальей Сенчуковой. "Потому что... не сможем поделить честно заработанное имущество", – цитирует Виктора Рыбина Starhit. Певец признался, что его жизнь удалась, едва открывает глаза каждое утро. "И осознаю это каждую последующую минуту. А окончательно пойму, что у меня все круто, когда в 95 лет выберу себе место на кладбище", – заключил Виктор Рыбин.
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