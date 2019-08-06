Развод неминуем: на браке Собчак и Богомолова поставили крест

Разумеется, можно. Но, к
огромному сожалению, влюбленные чаще всего не предают этому большого значения.
Решили, подали заявление, отпраздновали. И разводятся при таком подходе также
быстро.
"Дата регистрации союза – это день рождения семьи и именно этот день закладывает энергетику счастья на долгие годы. Или недолгие. Смотря как выберете. Не нужно надеяться, что чувства вечны. Увы, они проходят. А потом людей держит вместе что-то большее", – уверена астролог Юлия Урусэль.
"Мне очень нравится Ксения Собчак, давно наблюдаю за ней, – говорит астролог. – В период предвыборный кампании обратила внимание на ее внешний вид в эфире у Соловьева. Все было продумано до мелочей. Восхитительный лиловый костюм дополняли три камушка оберега. Не кулон от Картье, а горный хрусталь, бирюза и раухтопаз. Тогда я сделала вывод, что Ксения Анатольевна наверняка пользуется услугами астролога. Но, увидев дату приближающейся свадьбы (13 сентября) понимаю, что, увы, это, скорее всего, не так".
Свадьба в преддверие Полнолуния не сулит молодоженам ничего хорошего, предупреждает эксперт. Более того, она предвестник того, что развод неминуем.
Вместе они очень интересная пара. И несмотря на их популярность и публичность – это два одиноких человека. Ксения описывается в данном случае Луной в знаке Рыб. А Константин – Солнцем в Деве. Оба давно искали отношений, в которых они могут сбросить маски и быть самими собой.
"Солнце в день свадьбы будет находиться в гармоничном аспекте с Плутоном. Это говорит о том, что Ксения сейчас видит в своем избраннике мужчину с большим творческим потенциалом. Ей нравятся его взгляды на жизнь, его исключительность. Знаменитая невеста гордится таким женихом. Ведь она по своему солнечному знаку Скорпион, и в партнеры хочет мужчину сильного духом и обладающего властью. А Константин видит в Ксении друга, вдохновителя, женщину, которая может помочь в реализации его идей", – описывает влюбленных Урусэль.
"Первый тревожный аспект Луны с Юпитером говорит, что со временем Ксения Собчак начнет разочаровываться. Она не будет видеть в Константине Богомолове того мужчину, ради которого изменила свою жизнь. Скорее всего, она устанет от того, что без нее муж-режиссер не сможет принимать самостоятельных решений. И как только Собчак поймет, что перед ней самый обыкновенный мужчина, то перестанет его уважать. Тут отношения и сойдут на нет. Сейчас их союз держится на духовной составляющей, но это пройдет быстро. В случае, если они будут давать друг другу полную свободу, брак, скорее всего, продлится около четырех лет", – спрогнозировала астролог.
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