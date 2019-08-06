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Гороскоп

Развод неминуем: на браке Собчак и Богомолова поставили крест

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что светская львица Ксения Собчак выходит замуж, интернет растиражировал мгновенно. Ее избранником стал известный театральный режиссер Константин Богомолов. Брак с Виторганом несколько лет назад тоже, казалось, был нерушим, но вот не за горами новая свадьба. Что она пророчит? Можно ли по дате спрогнозировать, как будут развиваться отношения этой пары?
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Разумеется, можно. Но, к огромному сожалению, влюбленные чаще всего не предают этому большого значения. Решили, подали заявление, отпраздновали. И разводятся при таком подходе также быстро.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Дата регистрации союза – это день рождения семьи и именно этот день закладывает энергетику счастья на долгие годы. Или недолгие. Смотря как выберете. Не нужно надеяться, что чувства вечны. Увы, они проходят. А потом людей держит вместе что-то большее", – уверена астролог Юлия Урусэль.

"Мне очень нравится Ксения Собчак, давно наблюдаю за ней, – говорит астролог. – В период предвыборный кампании обратила внимание на ее внешний вид в эфире у Соловьева. Все было продумано до мелочей. Восхитительный лиловый костюм дополняли три камушка оберега. Не кулон от Картье, а горный хрусталь, бирюза и раухтопаз. Тогда я сделала вывод, что Ксения Анатольевна наверняка пользуется услугами астролога. Но, увидев дату приближающейся свадьбы (13 сентября) понимаю, что, увы, это, скорее всего, не так".

Свадьба в преддверие Полнолуния не сулит молодоженам ничего хорошего, предупреждает эксперт. Более того, она предвестник того, что развод неминуем.

Вместе они очень интересная пара. И несмотря на их популярность и публичность – это два одиноких человека. Ксения описывается в данном случае Луной в знаке Рыб. А Константин – Солнцем в Деве. Оба давно искали отношений, в которых они могут сбросить маски и быть самими собой.

"Солнце в день свадьбы будет находиться в гармоничном аспекте с Плутоном. Это говорит о том, что Ксения сейчас видит в своем избраннике мужчину с большим творческим потенциалом. Ей нравятся его взгляды на жизнь, его исключительность. Знаменитая невеста гордится таким женихом. Ведь она по своему солнечному знаку Скорпион, и в партнеры хочет мужчину сильного духом и обладающего властью. А Константин видит в Ксении друга, вдохновителя, женщину, которая может помочь в реализации его идей", – описывает влюбленных Урусэль.

"Первый тревожный аспект Луны с Юпитером говорит, что со временем Ксения Собчак начнет разочаровываться. Она не будет видеть в Константине Богомолове того мужчину, ради которого изменила свою жизнь. Скорее всего, она устанет от того, что без нее муж-режиссер не сможет принимать самостоятельных решений. И как только Собчак поймет, что перед ней самый обыкновенный мужчина, то перестанет его уважать. Тут отношения и сойдут на нет. Сейчас их союз держится на духовной составляющей, но это пройдет быстро. В случае, если они будут давать друг другу полную свободу, брак, скорее всего, продлится около четырех лет", – спрогнозировала астролог. 

6 августа 2019, 20:54

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