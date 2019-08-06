Развод неминуем: на браке Собчак и Богомолова поставили крест

Новость о том, что светская львица Ксения Собчак выходит замуж, интернет растиражировал мгновенно. Ее избранником стал известный театральный режиссер Константин Богомолов. Брак с Виторганом несколько лет назад тоже, казалось, был нерушим, но вот не за горами новая свадьба. Что она пророчит? Можно ли по дате спрогнозировать, как будут развиваться отношения этой пары?



Разумеется, можно. Но, к огромному сожалению, влюбленные чаще всего не предают этому большого значения. Решили, подали заявление, отпраздновали. И разводятся при таком подходе также быстро.



"Дата регистрации союза – это день рождения семьи и именно этот день закладывает энергетику счастья на долгие годы. Или недолгие. Смотря как выберете. Не нужно надеяться, что чувства вечны. Увы, они проходят. А потом людей держит вместе что-то большее", – уверена астролог Юлия Урусэль.

"Мне очень нравится Ксения Собчак, давно наблюдаю за ней, – говорит астролог. – В период предвыборный кампании обратила внимание на ее внешний вид в эфире у Соловьева. Все было продумано до мелочей. Восхитительный лиловый костюм дополняли три камушка оберега. Не кулон от Картье, а горный хрусталь, бирюза и раухтопаз. Тогда я сделала вывод, что Ксения Анатольевна наверняка пользуется услугами астролога. Но, увидев дату приближающейся свадьбы (13 сентября) понимаю, что, увы, это, скорее всего, не так".

Свадьба в преддверие Полнолуния не сулит молодоженам ничего хорошего, предупреждает эксперт. Более того, она предвестник того, что развод неминуем.

Вместе они очень интересная пара. И несмотря на их популярность и публичность – это два одиноких человека. Ксения описывается в данном случае Луной в знаке Рыб. А Константин – Солнцем в Деве. Оба давно искали отношений, в которых они могут сбросить маски и быть самими собой.

"Солнце в день свадьбы будет находиться в гармоничном аспекте с Плутоном. Это говорит о том, что Ксения сейчас видит в своем избраннике мужчину с большим творческим потенциалом. Ей нравятся его взгляды на жизнь, его исключительность. Знаменитая невеста гордится таким женихом. Ведь она по своему солнечному знаку Скорпион, и в партнеры хочет мужчину сильного духом и обладающего властью. А Константин видит в Ксении друга, вдохновителя, женщину, которая может помочь в реализации его идей", – описывает влюбленных Урусэль.

"Первый тревожный аспект Луны с Юпитером говорит, что со временем Ксения Собчак начнет разочаровываться. Она не будет видеть в Константине Богомолове того мужчину, ради которого изменила свою жизнь. Скорее всего, она устанет от того, что без нее муж-режиссер не сможет принимать самостоятельных решений. И как только Собчак поймет, что перед ней самый обыкновенный мужчина, то перестанет его уважать. Тут отношения и сойдут на нет. Сейчас их союз держится на духовной составляющей, но это пройдет быстро. В случае, если они будут давать друг другу полную свободу, брак, скорее всего, продлится около четырех лет", – спрогнозировала астролог.