Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года

Начало недели мы встретим в
романтическом настроении, рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. Чувства
будут восторженными и возвышенными. Кому-то будет проще закрыть глаза на свои
"высокие требования" и наконец-то собраться и озвучить свои тайные желания. Как
давно вы получали признание в любви от своего партнера? Ждите!
А вот со среды нам захочется и покреативить. В этот период мы открыты для риска, всего нового, неизвестного и настроены на то, чтобы сделать наконец-то первый шаг к своей заветной мечте. Срочно меняем свои взгляды и мгновенно действуем.
И тут астролог рекомендует не спешить. Потерпите недельку. Завершается лунный цикл, и сейчас лучше быть спокойнее и тщательно взвешивать свои поступки. Самым нетерпеливым спешка в преддверии Новолуния 30 августа грозит аварийными и конфликтными ситуациями.
Овен
Предстоящая неделя готовит Овнам немало испытаний. В среду захочется броситься в омут с головой и начать все с начала или окунуться во что-то кардинально новое. В принципе, сил и энергии на реализацию идей у вас достаточно, но все же не стоит действовать хаотично – лучше продумать стратегию, и уже со следующей недели начать покорять новые вершины.
На работе возможны перспективные знакомства. Кстати, не исключается и служебный роман, который принесет не только всплеск чувств, но и благотворно скажется на производственных результатах.
Обязательно уделите время своему внешнему виду. Спорт и умеренность в еде на этой неделе для вас особенно актуальны.
Телец
Конец августа для Тельцов будет особенно романтичным. Представители знака на этой неделе будут необычайно притягательны для противоположного пола. Это время встреч с возлюбленными, новых знакомств. У кого-то этот период благоприятен для зачатия ребенка – такого же "теленка", как и вы сами. Обаяние Тельцов сейчас на максимуме и этим обязательно нужно пользоваться.
Неделя благоприятна для занятий спортом, хобби или каким-то видом творчества. Муза всю неделю будет преследовать вас по пятам, и вы почувствуете мощный прилив сил. Очаровывайте окружающих и раскрывайте свой потенциал.
Близнецы
Близнецов на этой неделе охватит желание больше времени проводить с родными. Вы стремитесь к комфорту и уюту. Могут возникнуть вопросы, связанные с недвижимостью.
Неделя принесет успехи и на работе. Ваши мысли в связке с действиями будут верны как никогда. Вы заметите вещи, которые ускользали от вас ранее. Разберитесь с важными документами, отчетами и справками. Неделя подходит для коротких поездок и деловых встреч.
Рак
Последняя неделя лета принесет Ракам новые знакомства, возобновление старых связей и короткие путешествия. Также это благоприятное время для обучения: память и мышление обостряются. Одинокие Раки могут встретить свою любовь в транспорте или в интернете. Эти отношения будут полны романтики: стихи, послания, совместные поездки и походы в кино. Будьте осторожны с деньгами. На этой неделе вы можете тратить больше обычного.
Лев
Львов в последнюю неделю августа ждут премии, подарки и увеличение дохода. Но вместе с тем возрастут и расходы. И здесь важно соблюдать баланс. Вам захочется порадоваться себя красивыми вещами – одеждой, предметами искусства, украшениями. Но, тратьте все сразу!
Аккуратно рассчитывайте свои силы и в работе. Не допускайте перенапряжения. Ваше обаяние и шарм сейчас на пике. Пользуйтесь этим.
Дева
Отличная неделя для самореализации и выражения в творчестве. У вас появится желание лучше одеваться и нравиться противоположному полу. Возможен даже служебный роман, но будьте осторожны. В любом случае, что бы там ни было, общению сопутствует легкость и расслабленность.
Вам захочется побаловать себя. Будьте умеренны в удовольствиях. Не переедайте, контролируйте траты. Займитесь спортом. Сейчас вы активны и способны решить любой вопрос.
В отношениях с партнером сейчас вам свойственно строить воздушные замки и смотреть сквозь розовые очки. Спуститесь на землю и будьте критичнее.
Весы
Весам на наступающей неделе необходимо сосредоточиться на собственных проектах. У вас получится решить любые вопросы самостоятельно. Отнеситесь к работе творчески, это повысит вашу трудоспособность.
Всю ближайшую неделю вы объект повышенного внимания со стороны противоположного пола. Появится желание потрясающе выглядеть. Не ленитесь – и успех вам гарантирован. Неделя готовит новые знакомства. Могут завязаться романтические отношения. А если вы уже человек семейный, то задумайтесь о пополнении в вашем семействе.
Скорпион
Скорпионам неделя так же готовит новые знакомства. Возможна встреча с влиятельными людьми, друзьями и единомышленниками, которые помогут вам в ближайшем будущем реализовать ваши самые смелые планы. Сейчас отличное время, чтобы взять на себя роль лидера на работе. У вас появится много нестандартных идей, которые будут восторженно встречены не только коллегами, но и начальством.
Стрелец
Последняя неделя августа – отличное время для карьерного роста. Результаты вашей работы не останутся незамеченными. Руководство оценит старания поощрениями и, возможно, премией. Проявляйте настойчивость и инициативность – тогда ваши идеи реализуются быстрее.
Козерог
Неделя подходит для получения новых знаний. Запишитесь на курсы английского языка или мастер-класс по ведению вашего Инстаграмма. Пора двигаться дальше и научиться монетизировать ваши таланты и увлечения. Любая новая информация будет восприниматься легко.
У кого-то из представителей знака возможны командировки за границу. В целом, наступающая неделя подходит для укрепления связей за границей и общения с иностранцами. Те Козероги, которые занимаются преподаванием, философией, туризмом, будут испытывать особый творческий подъем.
Водолей
Конец лета для вас – время самоанализа. Пора разобраться в себе и в своей жизни. Оцените свои слабые и сильные стороны. На этой неделе не поддавайтесь давлению со стороны. Ваш партнер поможет справиться с проблемами.
С середины недели вы с головой погрузитесь в работу, освежите текущие проекты своими идеями.
У одиноких Водолеев на горизонте может нарисоваться встреча с партнером или возможен неожиданный приход крупной суммы денег.
Рыбы
Неделя принесет популярность, а вместе с ней и зависимость от общественного мнения. Вы часто жертвуете собой во благо других, но на этой неделе будьте внимательнее к себе. Сохраняйте бдительность – вас могут обманывать. Но и вы сами, возможно, преувеличиваете полученную ранее информацию. Будьте осторожны с алкоголем и приемом лекарств.
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