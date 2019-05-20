Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года

Союз Марса и Урана настраивает нас на новые свершения и творческий подход во всем. Мы открыты для всего нового и в любую секунду готовы отправиться на поиски приключений. Так что, добро пожаловать в светлое будущее!

Овен

Начало недели собьет Овнов с толку. Вам нелегко будет сопоставлять свои желания и возможности, определиться, каким будет ваш следующий шаг.

Ближе к четвергу возможно получение очень заманчивого предложения в работе, заметно увеличивающего ваш доход. Но в гороскопе на неделю с 20 по 26 мая есть предупреждение, что вам не стоит его принимать, поскольку перспектива обманчива и на деле принесет лишь разочарование, а не деньги.

Телец

Тельцы в первой половине недели будут сильно огорчены и расстроены. Вновь события разворачиваются не так, как вы ожидали, и это очень нервирует и раздражает. Не исключены стрессовые ситуации на работе и конфликты с начальством. Вам следует внимательно следить за своими словами, особенно во второй половине недели. Не стоит ставить ультиматумы и достигать желаемого любой ценой. Победа может оказаться слишком дорогой и совсем не радостной.

Близнецы

Для Близнецов лучшим девизом на этой неделе станет "Моя интуиция меня бережет". Прежде чем сделать какой-то шаг, внимательно слушайте свой внутренний голос и поступайте ровно так, как он говорит. Поверьте, так вы принесете себе только пользу и не совершите ошибок. Во второй половине недели посвятите больше времени общению с семьей и любимым человеком. Это в большей степени необходимо вам самим, чтобы побыть в спокойной обстановке и разгрузить голову от лишних мыслей.

Рак

Ракам стоит внимательно относиться ко всему происходящему на этой неделе. Все случайности далеко не случайны и любая мелочь может стать фундаментом для событий на ближайшие полгода! Вторая половина недели принесет вам вдохновение и массу творческих идей. И вам останется лишь правильно все это применить и направить в нужное русло. Это принесет не только эстетическое удовольствие, а еще и ощутимый результат в будущем.

Лев

На Львов прямо в понедельник свалится куча нерешенных вопросов и неотложных дел. Эта ситуация может спровоцировать апатию и депрессивное состояние, но вам ни в коем случае нельзя поддаваться этому настроению, поскольку есть риск остаться с ним на довольно долгий срок. К выходным вы разрешите большую часть дел и сможете спокойно выдохнуть. Будьте внимательнее к своему здоровью – гороскоп на неделю с 20 по 26 мая указывает на вероятность обострения хронических заболеваний и снижение иммунитета.

Дева

У Дев наступает достаточно непростой период, когда необходимо что-то менять в жизни, чтобы продолжать двигаться вперед, а не топтаться на месте. Привычные способы и методы решения задач уже устарели и не приведут вас к желаемому результату. Искать новые варианты – дело очень сложное, но использование привычных вам путей очень вероятно загонит вас в тупик или приведет к кризису.

Весы

Звезды решили, что Весам необходимо на время перестать плодотворно трудиться и позволить себе хотя бы немного отдохнуть и насладиться уже достигнутыми результатами. И поэтому вас ожидает довольно спокойный период без каких-то значительных событий или перемен. Вам обязательно нужно расслабиться, ведь вы слишком беспокоитесь за все происходящее, напряжены и накручиваете себя. Больше гуляйте и релаксируйте - это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что в течение недели возможны срывы планов, договоренностей и прочего. Просто примите это как данность и не переживайте лишний раз по этому поводу. Потерпите немного. Все осуществится, просто несколько позже, чем вы рассчитывали. Крайне нежелательно в этот период начинать что-то новое и важное для вас. Если, конечно, вы не преследуете цель, чтобы эти дела и задачи зависли на неопределенный срок.

Стрелец

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая обещает Стрельцам перегруз на работе. Вы остро почувствуете нехватку времени и сил, сожалея о том, что в сутках не 48 часов. Но если вы хотите удержаться в седле и не сорвать все сроки, ухудшить свое положение, придется собрать все свои силы и волю в кулак. Вам предстоит выложиться на 200% из 100 возможных, чтобы этого достичь. В выходные обязательно абстрагируйтесь от всех дел и хорошенько отдохните, иначе можете "перегореть".

Козерог

У Козерогов неделя сложится спокойно и даже улучшит текущее положение дел. Ваши желания и задумки вполне вероятно начнут осуществляться ближе к среде или к четвергу. В пятницу высок шанс заключения новых договоров и сделок с высоким чеком. А в выходные вам стоит побыть с семьей, а также порадовать своим присутствием далеких родственников. Они соскучились и будут счастливы вас видеть.

Водолей

Вселенная помнит про Водолеев, особенно про тех, у кого в последнее время что-то не клеилось. Звезды торжественно объявляют о наступлении "белой" полосы и времени исполнения ваших желаний. В середине недели ожидайте успешное завершение текущих дел и небольших проектов. Ближе к выходным найдите время для встречи с друзьями, желательно в каком-нибудь шумном месте – в ресторанчике или кафе. Так вы проведете время максимально весело и беззаботно.

Рыбы

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для Рыб неделя ознаменован разрешением всех старых проблем и радужными перспективами для новых начинаний. В четверг или пятницу вероятно предложение занять более высокую должность или заключение весьма выгодной для вас сделки. Не забудьте разделить ваш успех с коллегами. Ведь ваш личный успех зависит от работы всей команды в целом. В механизме важен каждый винтик, помните об этом!