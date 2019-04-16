В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Меж тем таролог и ясновидящая Марианна Абравитова отмечает, что Саше Плющенко благоволят звезды. Ребенка ждет хорошее будущее.
"Не вижу проблем и поводов для переживаний. Геем Саше не быть. Мальчик вырастет абсолютно традиционной ориентации, более того, у него по судьбе три брака и дети! Александр – человек с интересной судьбой, и в том числе и личной жизнью. Мальчик будет полностью реализован и в профессии, и в социуме. Его ждет невероятно яркая и интересная жизнь", – отметила таролог.
Более того, Плющенко-младший, повзрослев, станет настоящим ловеласом. "В будущем ребенок Рудковской и Плющенко будет пользоваться невероятным успехом у женщин. Родителям Саши надо набраться терпения – в жизни их ждут приключения как на американских горках. Мальчик будет удивлять их не только своей жизненной позицией, но и выбором невест", – резюмировала Марианна Абравитова.
Напомним, недавно Рудковская отвечала на каверзные вопросы телеведущей Ксении Собчак. Последняя предлагала Яне представить ситуацию, в которой ее повзрослевший сын Саша прямо объявляет себя геем. "Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская, отметив при этом, что в России ее наследнику будет в таком случае очень сложно.
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