Оплачивает няню и водителя: сын Рудковской сам зарабатывает на красивую жизнь
Звезда уверила Водонаеву что на детях не зарабатывает. По словам Яны Рудковской, она и ее муж очень обеспеченные люди, поэтому в помощи отпрыска не нуждаются.
Саша, или как его называют дома Гном Гномыч, действительно много зарабатывает на прокатах и рекламе, но деньги тратит исключительно на себя. Мальчик сам создает себе красивую жизнь: оплачивает няню, водителя, тренеров, охрану и в этом, по словам продюсера, нет ничего плохого. Победив на соревнованиях по фигурному катанию, например, мальчик отдал выигрыш тренерскому штабу.
"У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабо себе представляю, что Саша, мой сын, нам в 12 лет скажет: "До свидания"! Дети, которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетом в спорте является папа, никогда не позволят себе подобного", – сказала Яна Рудковская.
По словам звезды, жизнь Саши только со стороны кажется гламурной. Мальчик много трудится. "Он с 9 утра и до 17-00 тренируется в Академии, спит днем на раскладушке в перерыве между тренировками в маленькой комнатке, где переодеваются тренеры!" – поделилась знаменитость с сайтом "Комсомольская правда".
Напомним, после того как Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын заработал десять миллионов рублей, на нее с критикой обрушилась телеведущая Алена Водонаева. "Я к этому отношусь с презрением. Все-таки пополнять кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдает подлостью", – отметила она. Алена также предположила, что зарабатывающий баснословные деньги Гном Гномыч, лет так в 10-12 захочет жить отдельно от родителей, и Яна Рудковская повлиять на решение ребенка не сможет.
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